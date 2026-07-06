Video Gol e Highlights Messico – Inghilterra 2-3 Mondiali 2026

Messico-Inghilterra 2-3, highlights e sintesi: Bellingham trascina i Three Lions ai quarti contro Haaland

L’Inghilterra vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026 dopo una delle partite più emozionanti del torneo. All’Estadio Azteca, in una cornice bollente e con il peso dell’altitudine a rendere tutto ancora più complicato, i Three Lions battono il Messico per 3-2 e proseguono la loro corsa mondiale.

Il grande protagonista è Jude Bellingham, autore di una doppietta nel primo tempo e decisivo anche in fase difensiva con un salvataggio sulla linea che ha evitato il possibile pareggio messicano. Una prestazione totale, da leader, che consegna alla squadra di Thomas Tuchel il pass per i quarti, dove ad attendere l’Inghilterra ci sarà la Norvegia di Erling Haaland, reduce dalla clamorosa eliminazione del Brasile.

Il Messico esce tra gli applausi e con enormi rimpianti. La squadra di Javier Aguirre ha messo in seria difficoltà l’Inghilterra, soprattutto dopo l’espulsione di Jarell Quansah al 54’, ma non è riuscita a completare la rimonta nonostante una lunga pressione finale.

Messico-Inghilterra 2-3, la cronaca della partita:

Cronaca 1° Tempo:

Il Messico parte con grande aggressività, provando subito a sfruttare il sostegno del pubblico e il fattore campo dell’Azteca. La prima grande occasione arriva con Raul Jimenez, ma Jordan Pickford risponde presente e tiene in piedi l’Inghilterra in un momento delicato.

Dopo una fase iniziale complicata, i Three Lions trovano però il modo di colpire in ripartenza. Al 36’ Pickford avvia l’azione, Declan Rice serve Bukayo Saka sulla destra e l’esterno dell’Arsenal pennella un cross morbido sul secondo palo. Bellingham arriva con i tempi perfetti e di testa firma lo 0-1.

Passano appena 98 secondi e l’Inghilterra raddoppia. Anthony Gordon trova Bellingham, il centrocampista del Real Madrid apre per Harry Kane, che invece di calciare sceglie l’assist basso al centro. Bellingham segue l’azione e appoggia in rete il gol dello 0-2. Un uno-due devastante, che sembra indirizzare la partita.

Il Messico, però, non crolla. Al 42’ Roberto Alvarado mette un pallone pericoloso in area su calcio piazzato, la difesa inglese non riesce ad allontanare e Julian Quinones trova una splendida conclusione al volo che batte Pickford per l’1-2.

Nel recupero del primo tempo l’Inghilterra rischia tantissimo. Pickford salva su un colpo di testa di Jimenez destinato all’incrocio, poi Bellingham completa una prima frazione straordinaria salvando quasi sulla linea su Cesar Montes, pronto a firmare il pareggio.

Cronaca 2° Tempo:

La ripresa cambia completamente al 54’. Jarell Quansah, schierato da terzino destro d’emergenza, entra in modo pericoloso su Jesus Gallardo. Dopo il controllo del VAR, l’arbitro mostra il rosso diretto al difensore inglese. L’Inghilterra resta in dieci uomini e il Messico capisce di poter riaprire tutto.

Nel momento di massima difficoltà, però, i Three Lions trovano il terzo gol. Al 60’ Kane fa sponda su un lancio lungo per Gordon, che viene travolto dal portiere Raul Rangel. L’arbitro concede il calcio di rigore e il capitano inglese non sbaglia: conclusione potente, palla da una parte e portiere dall’altra. È l’1-3.

Il Messico non si arrende e al 69’ torna definitivamente in partita. Dopo un contatto tra Kane e Brian Gutierrez, il VAR richiama l’arbitro, che assegna il rigore ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta Raul Jimenez, freddissimo nel battere Pickford per il 2-3.

Da quel momento in poi la partita diventa un assedio. Tuchel decide di proteggere il vantaggio inserendo Dan Burn e passando a una difesa a cinque. L’Inghilterra rinuncia quasi completamente a ripartire e si compatta davanti alla propria area, mentre il Messico spinge con coraggio alla ricerca del pareggio.

Gli ultimi minuti sono di pura sofferenza per i Three Lions. Il Messico carica palloni in area, prova a sfruttare la spinta del pubblico e mette sotto pressione una difesa inglese stanca, ma ancora lucida. Nel recupero arriva anche un brivido enorme: John Stones devia un pallone verso la propria porta e la sfera sfila vicinissima al palo prima di uscire in corner.

Il triplice fischio libera l’Inghilterra, che supera una prova durissima e conquista i quarti di finale. Il Messico saluta il Mondiale dopo una partita generosa, intensa e giocata alla pari contro una delle favorite.

Bellingham migliore in campo: doppietta e salvataggio decisivo

Il migliore in campo è senza dubbio Jude Bellingham. Il centrocampista inglese ha deciso la partita in entrambe le aree: prima con due gol in meno di due minuti, poi con un salvataggio fondamentale nel recupero del primo tempo.

La sua prestazione conferma quanto sia centrale nel progetto di Tuchel. Bellingham non è soltanto un centrocampista offensivo capace di segnare, ma un giocatore totale, in grado di attaccare l’area, legare il gioco, guidare le transizioni e sacrificarsi nei momenti di sofferenza.

In una serata in cui l’Inghilterra ha vissuto lunghi tratti di difficoltà, la sua presenza ha fatto la differenza. Senza la sua doppietta e senza quel salvataggio su Montes, il destino dei Three Lions avrebbe potuto essere molto diverso.

Inghilterra ai quarti, ma contro la Norvegia servirà di più

Il successo contro il Messico pesa tantissimo, ma lascia anche diversi segnali da analizzare. L’Inghilterra ha mostrato una grande capacità di colpire in campo aperto, sfruttando la velocità di Saka, Gordon, la qualità di Kane e gli inserimenti di Bellingham. Quando ha avuto spazio per ripartire, la squadra di Tuchel è stata letale.

Allo stesso tempo, però, i Three Lions hanno sofferto molto. Il Messico ha creato occasioni, ha costretto l’Inghilterra a difendersi bassa per lunghi tratti e ha sfiorato più volte il pareggio, soprattutto dopo l’espulsione di Quansah.

Contro la Norvegia di Haaland, servirà una prestazione più solida. Un attaccante con la freddezza del centravanti del Manchester City potrebbe punire ogni errore e l’Inghilterra non potrà permettersi cali di concentrazione simili.

Messico eliminato con orgoglio

Il Messico esce dal Mondiale a testa alta. Per la prima volta in questa edizione ha subito gol, ma ha anche dimostrato di potersela giocare contro una grande nazionale. La squadra di Aguirre ha pagato alcuni episodi, in particolare il rigore concesso a Gordon, ma ha avuto il merito di restare viva fino all’ultimo minuto.

La serata dell’Azteca ha regalato anche una nota storica con Gilberto Mora, diventato il secondo giocatore più giovane di sempre a partire titolare in una gara a eliminazione diretta dei Mondiali, dietro soltanto a Pelé. Un segnale importante per il futuro del calcio messicano.

Video Gol e Highlights di Messico – Inghilterra 2-3:

Messico-Inghilterra 2-3, il tabellino

MESSICO (4-3-3): Raul Rangel; Jorge Sánchez (79′ Álvaro Fidalgo), Montes (45′ Edson Álvarez (c)), Johan Vásquez, J. Gallardo; Luis Romo (61′ Brian Gutiérrez), Erik Lira, Gilberto Mora (61′ Santiago Giménez); Roberto Alvarado, Raul Jiménez, Quiñones (81′ Guillermo Martinez). C.T.: J. Aguirre.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, Nico O’Reilly (75′ Spence); Elliot Anderson (75′ Burn), D. Rice; Saka (57′ Stones), Jude Bellingham, Anthony Gordon; H. Kane (90′ Morgan Rogers). C.T.: Tuchel.

ARBITRO: Alireza FAGHANI (IRN/AUS)

Marcatori: 36’ Bellingham, 38’ Bellingham, 42’ Quinones, 60’ Kane rig., 69’ Jimenez rig.

AMMONITI: 1′ D. Rice per fallo su Luis Romo, 69′ Guéhi per proteste, 71′ Nico O’Reilly e Jorge Sánchez per un alterco, 90’+8′ Johan Vásquez e Jordan Henderson (in panchina) per un alterco.

Espulso: 54’ Quansah

Competizione: Mondiali 2026, ottavi di finale

Verdetto: Inghilterra qualificata ai quarti di finale, Messico eliminato

Prossimo turno: Inghilterra-Norvegia

L’Inghilterra supera una battaglia durissima all’Azteca e resta in corsa per il titolo. Bellingham firma una notte da campione, il Messico esce tra i rimpianti e i Three Lions si preparano al grande duello contro Haaland.