Video Gol Highlights Portogallo-Repubblica Ceca 2-1: Sintesi 18-06-2024

Il Risultato di Portogallo-Repubblica Ceca 2-1, 1° giornata Gruppo F: vittoria meritata, senza dubbio, ma il poco cinismo mostrato fino alla metà della ripresa stava costando carissimo alla selezione guidata da Martinez. Tutto è bene quel che finisce bene, comunque, per Ronaldo e soci, che sabato affronteranno la Turchia, a sua volta vittoriosa oggi nel suo esordio.

I cechi si difendono a oltranza, segnano a sorpresa con Provod per venir poi raggiunti da un’autorete di Hranac e sorpassati al fotofinish dall’acuto di Francisco Conceicao.

La Sintesi di Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

Enrambe in campo con il 3-5-2, le due squadre si studiano per qualche minuto dopodiché i lusitani s’impossessano del pallone e cominciano a cercare la rete con insistenza, anche se riescono a rendersi pericolosi poche volte.

La prima volta che gli iberici spaventano i cechi e al 20° ed è un tiro-cross dalla destra sul quale Leao non arriva per pochissimo.

Bisogna poi aspettare la mezz’ora per vedere un’altra occasione: ben smarcato da Vitinha, Ronaldo scatta (in caso di gol il VAR avrebbe molto probabilmente segnalato offside) e tira a colpo sicuro, ma Stanek è bravissimo a salvare i suoi e poi a far suo il tiro di Vitinha stesso.

Vana, per ora, la ricerca di spazi da parte dei portoghesi, che sacrificano la maggior qualità tecnica tenendo lontani dall’area i centrocampisti più tecnici onde evitare i contropiedi cechi e così le occasioni latitano almeno fino a quando Ronaldo non riesce ad accendersi al 45° esatto con un potente tiro da dentro l’area che, tuttavia, risulta troppo centrale e viene respinto facilmente da Stanek.

Non accade altro per quanto riguarda i primi quarantacinque minuti e si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Al minuto 56 il Portogallo sfiora ancora il gol: c’è un cross dalla destra diretto a centro-area, ma Ronaldo, che avrebbe sicuramente fatto centro di testa vista la distanza, viene anticipato di testa da bravissimo Soucek.

I portoghesi non riescono a cavare un ragno dal buco e al minuto 62 la prima sortita in avanti porta i cechi al clamoroso vantaggio: Coufal sulla trequarti sinistra appoggia il pallone al limite per Provod, che calcia dal limite e trafigge Diogo Costa.

I lusitani devono ora fare sul serio e dopo sette minuti pervengono al pareggio grazie ad uno sfortunato autogol di Hranac, sulla cui gamba sbatte il pallone dopo un colpo di testa di Nuno Mendes respinto dal portiere.

Stanek si riscatta subito dopo la malaccorta respinta con un bell’intervento sulla potente conclusione di Bernardo Silva al 73°.

Al minuto 82 si rivedono i cechi, che sfiorano il nuovo sorprendente vantaggio: dopo un tiro del neo entrato Barak respinto da un difensore, la palla arriva sul sinistro di Soucek, che manca di poco il bersaglio con un pericoloso rasoterra.

All’87° il Portogallo passa meritatamente in vantaggio: Ronaldo di testa coglie il palo su traversone dalla destra e Diogo Jota ribadisce a rete, ma il numero 7 era in offside e il VAR annulla.

I portoghesi, tuttavia, non mollano e al 92° segnano il gol decisivo grazie a due dei nuovi entrati: Pedro Neto mette in mezzo un pallone sul quale Hranac quasi inciampa e permette a Francisco Conceicao di insaccare da distanza più che ravvicinata.

I restanti minuti di recupero, quattro quelli concessi, non offrono nulla e il triplice fischio viene accolto festosamente dai portoghesi.

Highlights e Video Gol di Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

Il Tabellino di Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

Portogallo (3-5-2): Diogo Costa; Dalot (63′ Goncalo Inacio), Pepe, Ruben Dias; Cancelo (90′ Semedo), Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha (90′ F. Conceicao), Nuno Mendes (90′ Neto); Cristiano Ronaldo, Leao (63′ Diogo Jota). CT: Martinez

Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Holes (93′ Chory), Hranac, Krejci; Coufal, Sulc (79′ Sevcik), Soucek, Provod (79′ Barak), Doudera; Kuchta (61′ Lingr), Schick (61′ Chytil). CT: Hasek

Marcatori: 62′ Provod, 69′ aut. Hranac e 92′ F. Conceicao

Arbitro: Guida (ITA)

Ammoniti: Leao, Schick e F. Conceicao

Espulsi:

