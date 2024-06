Video Gol Highlights Polonia-Austria 1-3: sintesi 21-06-2024

Il Risultato di Polonia-Austria 1-3, 2° giornata del Gruppo D: preziosa prima vittoria austriaca ai danni dei polacchi, che tengono testa per poi crollare negli ultimi venticinque minuti.

Piatek pareggia il vantaggio austriaco di Tauner, ma a metà ripresa Baumgartner supera ancora Szczesny e Arnautovic su rigore chiude i conti.

L’Austria raggiunge, momentaneamente, Francia e Olanda a 3 punti e potrebbe guadagnare punti su una delle due se non su entrambe. La Polonia, invece, resta a 0 e rischia l’eliminazione.

La Sintesi di Polonia-Austria 1-3

Subito aggressiva, l’Austria passa in vantaggio già al 9° grazie a un bel colpo di testa di Trauner su cross di Mwene. La rete ringalluzzisce la squadra di Rangnick e solo una parata di Szczesny impedisce a Sabitzer di raddoppiare al 17°.

I polacchi pian piano riescono ad arginare le altrui avanzate e, dopo un tiro di Zalewski alto di pochissimo, cominciano ad assediare la metà campo avversaria fino a trovare il pareggio alla mezz’ora grazie a Piatek, che insacca da pochi metri un tiro di Bednarek respinto da Pentz.

Negli ultimi minuti del primo tempo si rivedono gli austriaci, vicini al nuovo sorpasso per due volte, al 39° e al 43°, sempre con Sabitzer: prima i difensori gli stoppano il tiro a colpo sicuro e poi sfiora il palo.

L’ultima parola spetta ancora ai polacchi, che sfiorano il vantaggio in chiusura di tempo con una punizione di Zielinski deviata in corner dal portiere austriaco. Non succede altro e il triplice fischio sancisce la fine del primo tempo.

Ad una prima parte di ripresa abbastanza tranquilla, ne segue una intensissima, che inizia con il nuovo vantaggio degli austriaci: Baumgartner, servito con un lancio lungo da Prass, batte Szczesny con un tiro angolato.

A questo punto la Polonia sparisce e l’Austria dilaga. Se Szczesny riesce a sventare un rasoterra di Wimmer al 75°, non può far altro che stendere Arnautovic quando gli si para davanti sugli sviluppi di un contropiede: è rigore e lo stesso attaccante dell’Inter trasforma perfettamente.

I minuti finali vedono la Polonia rischiare il tracollo, ma Szczesny è bravo sulla conclusione di Posch all’84°, mentre all’85° Laimer riesce a superarlo in dribbling, ma poi calcia a lato da posizione defilata. Non succede altro.

Highlights e Video Gol di Polonia-Austria 1-3

Il Tabellino di Polonia-Austria 1-3

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski (46′ Moder), Slisz (75′ Grosicki), Zalewski; Zielinski (87′ Urbanksi); Buksa (60′ Lewandowski), Piatek (60′ Swiderski). CT: Probierz

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Trauner (59′ Danso), Leinhart, Mwene (63′ Prass); Seiwald, Grillitsch (46′ Wimmer); Baumgartner (81′ Schmid), Laimer, Sabitzer; Arnautovic (81′ Gregoritsch). CT: Rangnick

Marcatori: 9′ Trauner, 30′ Piatek, 66′ Baumgartner e 78′ rig. Arnautovic

Arbitro: Meler (TUR)

Ammoniti: Slisz, Wimmer, Moder, Lewandowski, Arnautovic e Szczesny

