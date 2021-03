Video Gol Highlights Pisa-Spal 3-0: sintesi 15-03-2021

Il Risultato di Pisa-Spal 3-0: i nerazzurri dominano e mettono in cassa tre punti preziosi con i quali accorciano sulla zona playoff andando a -2 dall’ottavo posto, occupato proprio dalla Spal, oggi in una delle sue peggiori versioni.

Marsura, Mazzitelli e Siega siglano i gol che decidono la contesa.

La Sintesi di Pisa-Spal 3-0

Dopo vari minuti estremamente combattuti e con parecchi falli, si assiste ad una sfida equilibrata e senza grosse emozioni per oltre mezz’ora; la prima emozione giunge al 36° ed è una conclusione di Birindelli che sorvola di pochissimo la traversa.

Il Pisa continua i suoi attacchi e al 44° passa in vantaggio con Marsura, che scaraventa il pallone in rete risolvendo una mischia in area. In pieno recupero anche Benedetti va vicino al gol con un colpo di testa alto di poco.

Anche nella ripresa si vedono quasi esclusivamente i nerazzurri, insidiosi con un tiro di Marin di poco al lato al 46° e, dopo una serie di tentativi non particolarmente interessanti, vicinissimi al 2-0 con una sassata di Gucher da pochi passi sulla quale è decisivo Berisha.

Al 70° si accende una nuova mischia nell’area ferrarese, che Marconi prova a sbrogliare da posizione ravvicinata, ma è ancora bravissimo Berisha ad evitare il raddoppio.

La Spal, che era andata precedentemente al tiro con Mora, non riesce a replicare alle folate avversarie e incassa il raddoppio all’81°: il contropiede toscano è perfetto e culmina con un bel colpo sul palo lontano di testa di Mazzitelli su cross di Marsura.

Al 93° un altro contropiede permette al Pisa di triplicare: i neo entrati Pisano e Siega, rispettivamente autori del cross e del gol di testa, chiudono definitivamente la contesa. Inutile l’opposizione di Dickmann.

Migliori in campo Marsura (7.5), che apre le marcature e indirizza la partita con l’assist per Mazzitelli, e Berisha (6), che rimanda il tracollo ai minuti finali con alcune buone parate. Male il solo Asencio (5), non pervenuto.

Il Tabellino di Pisa-Spal 3-0

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli (82′ Belli), De Vitis, Benedetti, Lisi; Marin, Quaini (90′ Pisano), Mazzitelli; Gucher (86′ Siega); Marconi; Marsura (86′ Palombi). Allenatore: D’Angelo

Spal (3-5-1-1): Berisha; Okoli, Vicari, Tomovic (27′ Ranieri); Dickmann, Segre, Missiroli, Mora, Sala (46′ Tumminello); Strefezza; Asencio (58′ Floccari). Allenatore: Marino

Marcatori: 44′ Marsura, 80′ Mazzitelli e 93′ Siega

Arbitro: Giua

Ammoniti: Strefezza, Gucher, Sala, Quaini e Benedetti

Il Video Gol Highlights di Pisa-Spal 3-0

