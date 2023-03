Video Gol Highlights Pisa-Palermo 1-1: sintesi 04-03-2023

Risultato Pisa-Palermo 1-1: i siciliani possono e devono mangiarsi le mani per non aver vinto una partita complessivamente dominata e con troppi sprechi sotto porta, vedi il rigore di Brunori, mentre al Pisa è bastata un’unica sortita offensiva in tutta la ripresa per un risultato positivo, ma non meritato.

Dopo aver fallito un penalty con Brunori, il Palermo va in vantaggio con Di Mariano, mentre il pareggio firmato da Sibilli giunge a meno di cinque minuti dal termine.

Il Pisa sale a 42 punti e raggiunge momentaneamente la Reggina al 5° posto; il Palermo, invece, sale a 38 punti mancando la chance di scavalcare il Cagliari e affiancandolo solamente all’8° posto.

Sintesi Pisa-Palermo 1-1

Dopo una mezz’ora senza sussulti, la partita si anima grazie a Di Mariano, che entra in area dopo un veloce contropiede impostato da Verre e viene tirato già da Esteves: il viene rigore assegnato da Pezzuto e affidato a Brunori, ma l’attaccante calcia malissimo, troppo centrale, facilitando la respinta con i piedi di Nicolas.

Anziché rinfrancare i nerazzurri, il rigore sbagliato accentua la pressione palermitana e al 38° Di Mariano è ancora protagonista: in un’azione simile a quella raccontata prima, l’esterno viene lanciato da Verre e batte Nicolas con un magnifico pallonetto.

Nei minuti finali del primo tempo il Palermo si divora il raddoppio con Di Mariano, che al 40° calcia fuori da posizione favorevole, e lo sfiora al 42° con Saric, il cui tiro viene respinto dall’ottimo Nicolas, al culmine dell’ennesimo contropiede.

Poco prima di tornare negli spogliatoi, infine, si vede il Pisa con un bel tiro dell’ex Moreo terminato fuori di poco. Poi nient’altro.

Per oltre metà ripresa non accade niente, mentre al 69° il raddoppio dei siciliani, siglato da Tutino, viene annullato dal VAR per offside dello stesso autore del gol.

Al minuto 82 Marin colpisce di testa su cross sul secondo palo di Masucci e, grazie al decisivo tocco di Mateju che smorza il pallone favorendo Pigliacelli, manca il pareggio nella prima, improvvisa, situazione offensiva pericolosa creata dai padroni di casa.

La gestione del Palermo sembra comunque serena, ma al minuto 86 i toscani riescono a pareggiare: Masucci effettua una sponda di petto a favore di Sibilli, il cui sinistro dal limite dell’area diretto all’incrocio batte l’incolpevole Pigliacelli.

Malgrado altri dieci minuti di partita, i 4 mancanti al 90° e i 6 di recupero, nessuna delle due squadre va alla ricerca della rete che vale il successo accontentandosi, di fatto, del pareggio.

Migliori in campo Nicolas (7), che para un rigore a Brunori e sventa un pericoloso tiro sul palo lontano impedendo ai siciliani di segnare ancora, e Di Mariano (6.5), cui diamo mezzo voto in meno per la rete divorata dopo lo splendido gol dell’1-0. Male Torregrossa (5), spento, e Brunori (4.5), avulso dal contesto in special modo dopo il penalty sprecato.

Video Gol Highlights Pisa-Palermo 1-1

Tabellino Pisa-Palermo 1-1

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Barba, Caracciolo (46′ Hermannsson), Beruatto; Touré (63′ Sibilli), Marin, Mastinu (46′ Nagy); Torregrossa (55′ Morutan); Moreo (72′ Masucci), Gliozzi. Allenatore: D’Angelo

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (55′ Bettella); Di Mariano (67′ Valente), Saric (77′ Segre), Damiani (66′ Broh), Verre, Aurelio; Brunori (66′ Tutino), Soleri. Allenatore: Corini

Marcatori: 38′ Di Mariano e 86′ Sibilli

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Mastinu, Caracciolo, Esteves, Soleri, Verre e Bettella

Note: al 32° Nicolas para un rigore a Brunori