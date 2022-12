Video Gol Highlights Pisa-Brescia 3-0: sintesi 17-12-2022

Risultato Pisa-Brescia 3-0: i toscani vincono facilmente contro un avversario oggi assente ingiustificato.

Torregrossa e una doppietta di Gliozzi stendono il Brescia.

Il Pisa sale al 5° posto con 26 punti lasciando i lombardi all’8° e con il rischio di uscire dalla zonaa playoff.

Sintesi Pisa-Brescia 3-0

E’ il Pisa a fare la partita sin dall’inizio e il rigore ottenuto dopo soli quattro minuti grazie ad un netto tocco di mano di van de Looi su un pericoloso tiro di Jureskin: Torregrossa si incarica del tiro e spiazza Lezzerini.

Al 20° i toscani raddoppiano: un perfetto lancio di Morutan viene trasformato in gol dal preciso colpo di testa di Gliozzi, bravo ad eludere i centrali e a superare il portiere ospite in uscita.

E’ Moreo a prendere per mano il Brescia nel tentativo di riaprire la partita ed è lui a servire a Viviani un assist di testa con il quale il centrocampista va a sfiorare il gol con un gran rasoterra a fil di palo da venticinque metri.

Il Pisa, dal canto suo, sbaglia più volte il colpo del 3-0, al 27° con Gliozzi che calcia fuori a tu per tu con Lezzerini, che più tardi respinge goffamente un tiro centrale di Jureskin. La prima frazione offre poco altro.

Nella ripresa accade pochissimo. Quasi mai in partita anche nei secondi quarantacinque minuti, il Brescia sparisce del tutto quando resta in dieci per un brutto fallo di Adorni ai danni di Morutan per poi subire la terza rete a cinque minuti dal termine, ancora con Gliozzi: la punta, sfruttando un errore di Viviani, serve Tramoni al centro, ma il pallone torna a lui per un comodo esterno che non lascia scampo al portiere lombardo.

Nient’altro da segnalare a fine partita, allungata con ulteriori tre minuti di recupero nei quali non si vede alcunché.

Migliori in campo Gliozzi (7.5), che segna due bei gol ed è in palla, e Moreo (6), l’unico a metterci il cuore. Male il solo Adorni (4), oggi svagato e destinatario di un cartellino rosso che toglie ogni speranza di rimonta.

Video Gol Highlights Pisa-Brescia 3-0

Tabellino Pisa-Brescia 3-0

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Calabresi, Hermannsson (70′ Mastinu), Barba, Jureskin (71′ Esteves); Tourè (82′ De Vitis), Nagy, Marin; Gliozzi, Morutan (78′ Tramoni); Torregrossa (78′ Masucci). Allenatore: D’Angelo

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Cistana (26′ Papetti), Adorni, Huard; Viviani, Labojko, van de Looi; Galazzi (61′ Bianchi); Ayè (61′ Olzer), Moreo (65′ Mangraviti). Allenatore: Clotet

Marcatori: 4′ rig. Torregrossa e 20′ e 85′ Gliozzi

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Huard, Adorni, Karacic, Calabresi e Olzer

Espulsi: 63′ Adorni