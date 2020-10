Video gol highlights Pescara-Empoli 1-2: sintesi 17-10-2020

Risultato Pescara-Empoli 1-2, 3° giornata Serie B: due colpi di testa di Romagnoli e Moreo valgono ai toscani altrettante reti e tre punti preziosi, mentre gli abruzzesi si vedono solo in occasione del momentaneo pareggio, molto bello tra l’altro, di Maistro. L’Empoli va a 7 punti e aggancia Salernitana e Cittadella in vetta, mentre il Pescara resta ultimo con un solo punto.

I toscani attaccano da subito e passano presto in vantaggio: Romagnoli, ex della partita, salta bene sul cross dalla bandierina di Stulac e mette la palla alle spalle di Fiorillo.

La reazione abruzzese è sterile e così sono ancora gli ospiti a sfiorare il raddoppio con La Mantia al 19° (conclusione a botta sicura su sponda di Moreo e miracolo di Fiorillo) e poi con Terzic, che al 22° penetra in area e conclude trovando ancora il portiere di casa sul primo palo.

Poco dopo la mezz’ora, improvvisamente, il Pescara riesce a sfondare: al 32° Ventola serve Maistro, il quale beffa Nikolau e fredda Brignoli con un gran sinistro sul primo palo, secco e imparabile.

Dopo un tentativo a testa, uno per Galano e l’altro per Stulac, neutralizzati dai portieri, la prima frazione cala di intensità e si avvia al termine senza altri scossoni.

La ripresa è priva di spunti per quasi venti minuti. Qualche azione poco profittevole e buone chiusure difensive non lasciano presagire il nuovo vantaggio empolese al minuto 63°: Moreo è pronto sul cross di Fiamozzi dalla destra e per Fiorillo non c’è nulla da fare. Stacco imperioso e colpo di testa perfetto.

Benché manchi oltre mezz’ora, recupero compreso, il Pescara non riuscirà mai a rendersi pericoloso anche grazie alla saggia amministrazione dei toscani, nemmeno loro quasi mai attivi in avanti alla ricercaa del 3-1. Il match entra in una fase di estremo tatticismo senza sussulti fino al triplice fischio.

Migliori in campo Fiorillo (6.5), incolpevole sui gol e due volte bravo ad evitare il raddoppio nel primo tempo, e Moreo (7), sempre presente in avanti con tanto di gol vittoria. Male Bocic (4.5), praticamente un fantasma, e Mancuso (4.5), idem.

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Ventola (82′ Riccardi), Bocchetti, Drudi, Masciangelo; Busellato (70′ Diambo), Valdifiori (70′ Memushaj), Omeonga (83′ Scognamiglio); Galano, Maistro; Bocic (82′ Belloni). Allenatore: Oddo

Empoli (4-3-1-2): Brignoli, Fiamozzi, Nikolau, Romagnoli, Terzic; Haas (71′ Bajrami), Stulac (91′ Pirrello), Bandinelli; Moreo (79′ Olivieri); Mancuso (90′ Damiani), La Mantia (71′ Ricci). Alenatore: Dionisi

Marcatori: 6′ Romagnoli, 32′ Maistro e 63′ Moreo

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Bandinelli e Ventola

