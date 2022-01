Video Gol Highlights Perugia-Pordenone 0-1: sintesi 22-01-2022

Risultato Perugia-Pordenone 0-1: i friulani cologono tre punti inattesi, meritati e pesanti al cospetto di un avversario spento.

Cambiaghi è l’eroe di giornata: è suo il gol decisivo al 90° minuto.

Il Perugia resta fermo a metà classifica con 28 punti, allontanandosi dalla zona playoff, mentre il Pordenone, ancora penultimo con 11 punti, accorcia le distanze dal Cosenza e dalla zona playout passando da -8 a -5.

Sintesi Perugia-Pordenone 0-1

Il Perugia prova da subito a fare la partita e crea alcune occasioni nella prima metà del tempo: al 2° Kouan conclude da fuori senza trovare la porta, all’8° Lisi cerca il tiro al volo, finito alto di poco, e al 17° Perisan deve intervenire in tuffo su un bel tiro di Ferrarini.

Il Pordenone, che si era visto con alcune conclusioni imprecise, si rende pericoloso per la prima volta al 19°: Mensah approfitta di un retropassaggio errato di Angella e va al tiro, Chichizola salva i suoi una proma volta e, infine, Cambiaghi calcia alto fallendo sulla ribattuta.

Al 23° si rivedono in avanti gli umbri, che mancano il gol da corner con un colpo di testa di Angella che sorvola la traversa di poco. Al 39°, dopo una fase confusionaria, è invece Segre ad andare vicino alla rete con una conclusione molto insidiosa di Burrai respinta da Perisan, dopo la quale arriva l’ulteriore tiro di Burrai su cui è ancora pronto il portiere friulano.

La partita non ha altri guizzi e, dopo un minuto di recupero, l’arbitro Miele fischia la fine del primo tempo.

Il secondo tempo è quasi interamente una gran palla, ma negli ultimi dieci minuti arriva una serie di occasioni importanti da ambo le parti.

Inizia il Pordenone all’81° con Lovisa, che cerca la porta da fuori trovando la difficoltosa respinta in angolo di Chichizola, mentre il Perugia sfiora il gol ancora da azione su calcio piazzato, che si conclude con una rovesciata di Angella di poco a lato.

Al 90° i friulani passano in vantaggio inaspettatamente: un pallone proveniente da calcio d’angolo e messo fuori area arriva sul destro di Cambiaghi, che batte il portiere di casa con una sventola imparabile. Nel quinto e ultimo minuto di recupero gli umbri sfiorano il pareggio con un destro di Ghion su traversone di Dell’Orco sul quale Perisan è ancora bravissimo. Il triplice fischio arriva subito dopo.

Migliori in campo Burrai (6), il più volitivo, e Perisan(7), man of the match insieme a Cambiaghi. Male De Luca e Butic (5 per tutti e due), impalpabili.

Video Gol Highlights Perugia-Pordenone 0-1

Tabellino Perugia-Pordenone 0-1

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Lisi (82′ Righetti), Kouan (57′ Falzerano), Burrai, Segre (82′ Ghion), Ferrarini (57′ Santoro); Matos, De Luca (69′ Carretta). Allenatore: Alvini

Pordenone (4-3-3): Perisan; Zammarini, Barison (46′ Sabbione), Bassoli, Perri; Gavazzi (72′ Dalle Mura), Magnino, Lovisa (83′ Onisa); Mensah (54′ Iacoponi), Butic, Cambiaghi. Allenatore: Tedino

Marcatori: 90′ Cambiaghi

Arbitro: Miele

Ammoniti: Gavazzi, Lisi, Lovisa e Zammarini

