Video Gol Highlights Perugia-Pisa 1-1: sintesi 09-04-2022

Risultato Perugia-Pisa 1-1: gli umbri avrebbero meritato di vincere, ma un grande Nicolas e anche molta imprecisione hanno salvato i toscani.

Curado risolve una mischia a metà ripresa riacciuffando la rete di Puscas, ma il Perugia non trova la rete del successo.

Mentre il Pisa va a 60 punti e aggancia il Benevento al 3° posto, il Perugia va a 49 e si allontana dalla zona playoff, ora distante cinque punti.

Sintesi Perugia-Pisa 1-1

Inizia bene la squadra di casa, che spreca due buone occasioni nel primo quarto d’ora con De Luca, che al 9° viene rimontato da Leverbe e, pur da buona posizione, calcia altissimo e al 13° con Santoro, che sceglie di servire la punta con la numero 9 anziché tirare, ma sbaglia la misura e favorisce la difesa toscana.

Al 28° è, però, il Pisa a far centro alla prima uscita: un errore dei difensori di casa permette a Puscas di scattare sul pallone datogli da Sibilli e di depositare in rete dopo aver scartato Chichizola.

Gli umbri non ci stanno e cercano subito di rimediare, sfiorando il pareggio al 33° con una confusa azione d’angolo che termina con la conclusione a lato di poco di Santoro e poi nel secondo dei quattro minuti di recupero concessi con Curado, che colpisce il palo ancora su azione da corner.

Il Pisa, che dopo il vantaggio si era limitato a difendersi creando comunque un’insidia con ancora Puscas, può tirare un sospiro di sollievo al momento del duplice fischio, giunto puntuale al 49° minuto.

Il copione continua ad essere più o meno quello del primo tempo, con il Perugia all’attacco e il Pisa dietro a difendersi.

Al netto di un contropiede sprecato, i toscani sono perennemente sotto assedio e Nicolas deve superarsi per deviare un gran colpo di testa di Dell’Orco, ma al 67° deve arrendersi alla gran mischia accesasi sugli sviluppi dell’ennesimo calcio d’angolo: è Curado a scaraventare la sfera in rete dopo innumerevoli tocchi.

Infortunatoi precedentemente, Nicolas deve lasciare il posto a Livieri, ma non prima di aver sventato un’altra chance respingendo con il piede un tiro di De Luca. Il sostituto si fa valere immediatamente respingendo un tiro da fuori area di Carretta.

La situazione non cambia più, malgrado la pressione umbra, e il match va in archivio dopo cinque minuti di recupero.

Migliori in campo Curado (6.5), che colpisce un palo e segna la rete del definitivo pareggio, e Nicolas (7.5), bravissimo in più occasioni prima di lasciare il campo per infortunio. Male Matos (5), impalpabile.

Video Gol Highlights Perugia-Pisa 1-1

Tabellino Perugia-Pisa 1-1

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi (35′ Rosi), Curado, Dell’Orco; Falzerano (61′ Carretta), Segre (84′ Kouan), Burrai, Santoro (62′ Beghetto), Lisi; Matos (84′ Olivieri), De Luca. Allenatore: Alvini

Pisa (3-5-2): Nicolas (71′ Livieri); Hermannsson (79′ Masucci), Leverbe, Caracciolo; Birindelli, Touré (79′ De Vitis), Nagy, Marin, Beruatto; Sibilli (68′ Torregrossa), Puscas (68′ Cohen). Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 28′ Puscas e 67′ Curado

Arbitro: Massa

Ammoniti: Dell’Orco, Hermannsson, Curado e Torregrossa