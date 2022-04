Video Gol Highlights Perugia-Parma 2-1: sintesi 25-04-2022

Risultato Perugia-Parma 2-1: gli umbri vincono di misura un match equilibrato vinto grazie ad un inizio folgorante.

Burrai su rigore e Olivieri segnanao due gol in sette minuti e il Parma accorcia solo a venti minuti dal termine con Vazquez. In mezzo varie occasioni, spesso sprecate.

Il Perugia sale a 55 punti e resta a tre punti dall’8° posto occupato dal Frosinone, mentre il Parma resta 13°.

Sintesi Perugia-Parma 2-1

La buona partenza parmense viene subito vanificata da due abnormi errori. Il primo viene commesso al 5° da Rispoli, che regala un rigore al Perugia toccando vistosamente con la mano un cross di Lisi: Burrai va sul dischetto e trasforma con un tiro a fil di palo che Buffon intuisce senza poter fare nulla.

Due minuti dopo, il secondo errore: stavolta sbaglia proprio Buffon, che cicca malamente un retropassaggio e spalanca la strada ad Olivieri, il cui tocco a porta vuota è comodissimo e vale il 2-0.

Il Parma reagisce e sfiora il pareggio in varie occasioni: al 12° prova Bernabé, che da fuori area coglie la traversa, al 22° Pandev calcia alto da buona posizione e, infine, al 29° Chichizola si distende e sventa un tiro di Benedyczak.

Gli umbri cercano il tris e lo mancano con Carretta, prima fermato da Buffon con il piede e poi in ritardo sull’assist di Burrai, mentre sul finire del tempo Chichizola deve impegnarsi in più circostanze sui tiri di Benedyczak e Oosterwolde. Si va al riposo sul 2-0 per il Perugia.

La ripresa inizia con il Parma in avanti e solo un miracolo di Chichizola al 56° impedisce a Benedyczak di segnare da due passi; la successiva chance è per gli umbri, vicini al tris al 59° con un colpo di testa di Carretta che Cobbaut sventa sulla linea di porta.

Un capolavoro di Vazquez al 72° ripare i giochi: l’italo-argentino inventa un destro al volo dal limite diretto verso il palo lontano che fredda Chichizola. Il Perugia non si scompone e Carretta si divora il 3-1 poco dopo facendosi respingere un tiro a botta sicura da Buffon e mandando il tap-in oltre la traversa.

Tra l’84° e l’85° il Parma ha le ultime due occasioni: una per Vazquez, che sfiora il palo con un altro tiro al giro, e l’altra per Correia, che calcia altissimo da posizione ottimale sprecando il traversone di Cobbaut. Non accade altro nei minuti finali, compresi i 5 di recupero.

Bene Lisi (6.5), sempre attivo sulla fascia, e Vazquez (7), che inventa un gran gol ed è l’ultimo ad arrendersi. Male Carretta (5), sprecone, e Buffon (4), il cui grave errore indirizza la partita.

Highlights e Video Gol Perugia-Parma 2-1

Tabellino Perugia-Parma 2-1

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Ferrarini (63′ Falzerano), Burrai, Segre (81′ Kouan), Lisi (63′ Beghetto); Santoro (90′ Ghion); Olivieri, Carretta (90′ D’Urso). Allenatore: Alvini

Parma (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Circati, Cobbaut; Rispoli (69′ Correia), Bernabè, Juric, Oosterwolde (81′ Zagarikis); Vazquez; Benedyczak, Pandev (56′ Inglese). Allenatore: Iachini

Marcatori: 5′ rig. Burrai, 7′ Olivieri e 72′ Vazquez

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Delprato, Curado, Rosi, Benedyczak, Juric, Segre e Carretta