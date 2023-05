Video Gol Highlights Perugia-Cagliari 0-5: sintesi 05-05-2023

Risultato Perugia-Cagliari 0-5: i sardi vincono facilmente una sfida importante in chiave playoff mettendo ancor più nei guai gli umbri.

Lapadula apre subito le marcature, Azzi raddoppia e Mancosu da centrocampo chiude il match già nel primo tempo. Kourfalidis arrotonda ad inizio ripresa e, infine, Lapadula fa cinquina e con 19 reti è ora capocannoniere solitario.

Mentre il Perugia resta terzultimo con 35 punti e ora trema davvero, il Cagliari sale a 54, stacca il Parma ed aggancia il Sudtirol al 4° posto.

Sintesi Perugia-Cagliari 0-5

La partita si indirizza immediatamente dalla parte dei sardi grazie al repentino gol di Lapadula, che al 5° appoggia in rete da pochi metri un cross da corner di Mancosu malamente lisciato da Rosi.

Il Perugia abbozza una reazione e al quarto d’ora una punizione di Lisi provoca una mischia in area che vede il pallone rotolare verso la porta per essere poi provvidenzialmente spazzato via da Azzi.

Al 21° Prelec manca il raddoppio con un bel tiro da fuori che si schianta sul palo, ma lo 0-2 è solo rimandato: alla mezz’ora esatta un cross di Azzi crossa sul quale le punte cagliaritane non riescono ad arrivare tocca nuovamente il palo per poi finire in rete.

Gli umbri non ci sono più, subiscono passivamente gli avversari e sul campo arrivano fumogeni, ma anche il risultato diviene sempre più ampio quando, in chiusura, Mancosu beffa Gori, subentrato all’infortunato Furlan e fuori posizione, con un pallonetto da prima del centrocampo. La prima frazione termina così.

E’ un altro subentrato, Koufalidis (entrato nella prima frazione in luogo di Nandez fattosi male) a siglare il poker dopo soli quattro minuti dal ritorno in campo: il greco chiude una bella azione, iniziata da un recupero di Mancosu ai danni di Sgarbi e rifinita da Prelec, con un destro potente e preciso.

Poco da dire nei successivi quaranta minuti, eccetto un’occasione capitata a Olivieri sventata da Radunovic al 69° con una buona parata sul proprio palo; il Perugia non si vede, tanto è depresso, mentre il Cagliari fa girare palla senza fretta.

Nei minuti finali altre due occasiani, una per parte: al minuto 83 Ekong conclude in girata trovando pronto Radunovic e subito dopo Gori devia in corner un tiro a colpo sicuro di Luvumbo.

All’88° Lapadula segna ancora: la punta deposita in rete da due passi un cross di Barreca mal respinto da Gori e amplifica la disastrosa prestazione dei padroni di casa. Il match finisce poco dopo, senza recupero.

Highlights e Video Gol Perugia-Cagliari 0-5

Tabellino Perugia-Cagliari 0-5

Perugia (3-5-1-1): Furlan (40′ Gori); Rosi (46′ Sgarbi), Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Kouan, Lisi (72′ Cancellieri); Luperini (46′ Di Carmine); Olivieri (72′ Ekong). Allenatore: Castori

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Altare, Goldaniga, Azzi (74′ Barreca); Nandez (20′ Kourfalidis), Makoumbou, Deiola; Mancosu (66′ Viola); Lapadula, Prelec (74′ Luvumbo). Allenatore: Ranieri

Marcatori: 5′ 88′ Lapadula, 30′ Azzi, 45′ Mancosu e 49′ Kourfalidis

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Olivieri, Altare, Rosi e Casasola