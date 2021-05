Video Gol Highlights Parma-Sassuolo 1-3: Sintesi 16-5-2021

Video Gol e Highlights Parma-Sassuolo 1-3, 37° Giornata Serie A: la decidono i neroverdi nel secondo tempo.

Il Sassuolo vince 3-1 a Parma e spera ancora in una qualificazione europea: la squadra di De Zerbi vince il derby emiliano grazie alle reti di Locatelli, Boga e Defrel, con una gara sostanzialmente controllata fino all’ultimo quarto d’ora. Al Parma non basta il momentaneo pareggio capolavoro di Bruno Alves, né una grande reazione nel finale, con Consigli che si rende protagonista di diversi interventi decisivi.

Sintesi di Parma-Sassuolo 1-3

La gara la fa il Sassuolo, che cerca spesso la verticalità e le combinazioni tra i suoi attaccanti sulla trequarti. L’uno-due Locatelli-Boga porta il francese al tiro, respinto in angolo da Sepe.

Ci prova anche Defrel, da distanza ravvicinata, ma il suo tiro è bloccato a terra. Il Parma, tutto schiacciato nella sua area, non sa creare trame da gioco e si limita a lanciare lungo il pallone, che viene prontamente catturato dalla difesa neroverde.

Chi disegna una traiettoria efficace con un pallone lungo è Locatelli, che pesca in verticale Berardi e dà l’avvio all’azione del gol. Il capitano del Sassuolo aggancia, e scarica un tiro respinto da Sepe. Sulla ribattuta si avventano Raspadori e Busi, ma il terzino aggancia la gamba dell’attaccante e provoca rigore.

Proprio Locatelli, dagli undici metri, porta in vantaggio il Sassuolo spiazzando Sepe. Non c’è una vera e propria reazione del Parma, anche se su calcio piazzato arriva, inaspettato, il gol del pareggio: apertura di Hernani, che pesca Bruno Alves tutto solo in area. La traiettoria disegnata dal portoghese è pura poesia: un sinistro al volo, arcuato, che va a morire dolcemente all’incrocio dei pali alla sinistra di Sepe.

Il Sassuolo parte forte anche nella ripresa: Lopez scaglia un destro dal limite che Sepe devia in angolo. Ancora Rogerio arriva in porta con un’azione orchestrata tutta di prima. Solo l’intervento di Direckx gli nega la gioia del gol.

Il Parma si fa vedere con un tiro, alto, di Brunetta. Ma è ancora il Sassuolo a passare in vantaggio con Defrel: cross di Berardi dalla destra, il francese va in spaccata e batte Consigli.

Pochi minuti dopo la chiude Boga: Ferrari gli alza il pallone in verticale e il francese spacca la porta con un destro al volo. La pressione neroverde non accenna a diminuire, e su un rinvio di Sepe Traorè intercetta coi piedi. Palla a Caputo, che si vede annullare un gol per fuorigioco millimetrico.

Berardi fa tremare la traversa con un sinistro a giro, e il Sassuolo continua a fare il match nonostante i due gol di vantaggio. Veloci i neroverdi, che con pochi tocchi si rendono protagonisti di pericolosi capovolgimenti. Berardi arriva sul fondo dalla destra, ma il suo tiro finisce sull’esterno.

Il Parma prova ad accorciare con Pellé e Gervinho, che impegnano Consigli in una doppia parata. Ancora Hernani, con uno stop e destro, impegna il portiere in un intervento basso. Poi Brugman ci prova con un destro di controbalzo, al lato.

La reazione ducale è però troppo tardiva. Gli ultimi pericoli arrivano dalla testa di Bruno Alves (largo) e dal destro di Brugman deviato da Consigli, che si oppone da vero campione anche a un tentativo ravvicinato di Gervinho. Il Sassuolo vince 1-3 e spera ancora di superare la Roma, per guadagnarsi un posto in Europa, nella prossima Conference League.

Highlights e Video Gol di Parma-Sassuolo 1-3 :

Tabellino di Parma-Sassuolo 1-3

Parma-Sassuolo 1-3: 25′ Locatelli (Rigore, S), 31′ Bruno Alves (P), 62′ Defrel (S), 69′ Boga (S)

Parma, 3-5-2: Sepe; Valenti, Bruno Alves, Direckx (Zagaritis 70′); Laurini (Bani 78′), Sohm (Brugman 56′), Hernani, Kurtic, Busi; Brunetta (Gervinho 70′), Cornelius (Pellé 78′). Allenatore. D’Aversa

Sassuolo, 4-2-3-1: Consigli; Muldur (Toljan 57′), Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez (Traoré 64′); Berardi, Defrel (Caputo 63′), Boga (Obiang 79′); Raspadori (Djuricic 57′). Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Kurtic (P)

Espulsi:

Migliori Bookmakers AAMS