Video Gol Highlights Parma-Napoli 2-1: sintesi 22-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Parma-Napoli 2-1, 35° Giornata Serie A: la sblocca Caprari su rigore, pareggia Insigne sempre su rigore, segna anche Kulusevski su calcio di rigore

Il Parma batte il Napoli allo Stadio Ennio Tardini di Parma nell’anticipo della 35° giornata di Serie A, 16° turno del girone di ritorno.

Gli emiliani tornano alla vittoria dopo sette partite, in cui avevano collezionato solo un punto, fermando i partenopei dopo cinque risultati utili consecutivi.

La sintesi di Parma-Napoli 2-1, 35° Giornata Serie A

Non è una partita indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa provano a ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Politano, i padroni di casa si rendono pericolosi con Siligardi e Karamoh, inframmezzate dalla conclusione di Fabian Ruiz.

Al 48′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Caprari, fischiato dall’arbitro per fallo di Mario Rui su Grassi.

Grande reazione degli ospiti nel secondo tempo, visto che subito pareggia al 54′ minuto con Insigne, altro calcio di rigore, questa volta per fallo di mano di Grassi.

I padroni di casa non sembrano avere più le forze per ribaltare l’azione e lasciano la partita in mano agli ospiti, che ci provano in tutti i modi con Insigne, Di Lorenzo e Lozano.

Ma nel finale i padroni di casa trovano il nuovo vantaggio al 87′ minuto, terzo calcio di rigore di giornata, questa volta realizzato da Kulusevski, per fallo di Koulibaly.

Video Gol Highlights di Parma-Napoli 2-1, 35° Giornata Serie A

Il tabellino di Parma-Napoli 2-1, 35° Giornata Serie A

