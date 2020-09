Video Gol Highlights Parma-Napoli 0-2: sintesi 20-9-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Parma-Napoli 0-2, 1° Giornata Serie A: la sblocca Mertens, palo di Insigne, che segna il raddoppio

Il Napoli batte il Parma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nell’anticipo della domenica mattina della prima giornata di Serie A.

Prestazione dalle due facce per i partenopei, assolutamente evanescenti e a tratti apatici nel primo tempo, ma esplosivi nel secondo tempo con il cambio di modulo e l’ingresso del doppio attaccante.

Brutta sconfitta per gli emiliani, che deludono nell’esordio del nuovo allenatore e alla prima con il nuovo proprietario americano.

La sintesi di Parma-Napoli 0-2, 1° Giornata Serie A

E’ una partita noiosa e molto tattica nel primo tempo, disputato su ritmi molto bassi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma senza velocità, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compatti, non riuscendo a ripartire in contropiede.

Di fatto, non succede nulla durante la prima frazione di gioco, con zero tiri a porta e nessuna occasione per due squadre che non sembrano in condizioni fisiche ottimali.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che le squadre si allungano e finalmente si producono tante occasioni in campo.

Da una parte, Kucka sfiora la traversa, dall’altra ci prova più volte Fabian Ruiz, che però è sempre impreciso da buona posizione.

Il gol è nell’aria ed arriva al 64′ minuto, quando Lozano crossa in mezzo per il nuovo entrato Osimhen, viene anticipato da un avversario, ma la palla arriva a Mertens, che sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio.

I padroni di casa accusano un po’ il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che approfittano delle praterie che gli avversari creano nell’alzare il baricentro sfruttando la velocità di Osimhen, che manda in porta Insigne, che viene fermato dal palo, mentre Sepe è attento sul sinistro di Di Lorenzo.

Al 77′ minuto gli ospiti raddoppiano con Insigne, che trova il tap-in vincente sulla respinta di Sepe sulla conclusione di Lozano, bravo a sfruttare l’errore di Pezzella.

Nel finale i padroni di casa provano a reagire, rendendosi pericolosi con il colpo di testa e un sinistro di Cornelius, ma rischiando sul contropiede del solito Osimhen, del reattivo Mertens e del mancino Politano.

Video Gol Highlights di Parma-Napoli 0-2, 1° Giornata Serie A

Il tabellino di Parma-Napoli 0-2, 1° Giornata Serie A

PARMA-NAPOLI 0-2

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi (45′ st Siligardi), Brugman (24′ st Dezi), Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese (24′ st Karamoh). A disp.: Alastra, Balogh, Laurini, Dermaku, Ricci, Simonetti, Kasa, Sprocati, Adorante. All.: Liverani

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (39′ st Elmas), Demme (16′ st Osimhen), Zielinski (43′ st Lobotka); Lozano (39′ st Politano), Mertens (44′ st Petagna), Insigne. A disp.: Meret, Contini, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui. All.: Gattuso

Arbitro: Mariani

Marcatori: 18′ st Mertens (N), 32′ st Insigne (N)

Ammoniti: Demme (N), Darmian (P), Bruno Alves (P), Kucka (P)

Espulsi: –

Note: –

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS