Video Gol Highlights Parma-Monza 0-0: sintesi 17-10-2021

Risultato Parma-Monza 0-0: tante occasioni e mezz’ora con l’uomo in più non bastano ai ducali per ottenere i tre punti.

La traversa, molta imprecisione dei padroni di casa e alcune parate di Di Gregorio salvano il Monza dalla sconfitta.

Monza e Parma non si superano in campo e nemmeno in classifica essendo ancora a braccetto nei bassiondi con 10 punti.

Sintesi Parma-Monza 0-0

Poche occasioni, ma molta intensità nella prima frazione, con i ducali che iniziano meglio e impegnano ben presto Di Gregorio con un paio di insidiose conclusioni di Brunetta.

Il Monza si vede per la prima volta al 17° con il nuovo entrato Valoti, subentrato all’infortunato Scozzarella, che dal limite cerca la porta trovando l’ottima respinta in tuffo di Buffon.

Al 19° è nuovamente il Parma ad avere una chance con Delprato: il terzino destro entra in area dal suo lato sfruttando un lancio, ma al momento del tiro non mette la necessaria potenza e agevola l’estremo difensore brianzolo.

Mihaila diviene protagonista a ridosso della mezz’ora: al 28° aggancia in area un pallone di Schiattarella e serve Delprato piazzato al limite, ma il difensore calcia altissimo, mentre al 29° fa tutto da sé effettuando una bella serpentina che lo conduce in area, ma al momento del tiro colpisce male e la sfera termina sul fondo.

Gli ospiti provano a colpire in qualche modo, ottengono un corner con Colpani, ma è sempre il Parma a rendersi pericoloso sfiorando nuovamente il gol al 35° con Man, che manca di un soffio il bersaglio dopo essersi accentrao da destra per concludere.

Nei minuti finali la partita entra in una definitiva fase di stallo e così il primo tempo si chiude senza altri sussulti.

Il copione della ripresa è lo stesso del primo tempo: il Monza si vede di tanto in tanto, principalmente con Colpani, mentre i ducali sono sempre pericolosi e al 60° colpiscono la traversa con Mihaila, che stacca bene su un traversone di Brunetta dalla trequarti e centra il legno.

Subito dopo Marrone ferma un’azione avversaria toccando il pallone con la mano e Maresca gli mostra il secondo cartellino giallo mettendo fine alla sua partita. Da questo momento gli attacchi parmensi si moltiplicano, in particolare ad opera di Man, ma senza esito: l’ultimo tiro dell’attaccante rumeno, poco dopo il 90°, viene respinto da Di Gregorio, che salva i suoi e mantiene il risultato invariato.

Tabellino Parma-Monza 0-0

Parma (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Schiattarella; Man (83′ Bonny), Juric (74′ Inglese), Brunetta, Mihaila; Tutino. Allenatore: Maresca

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Marrone, Pirola (82′ Caldirola), Carlos Augusto; Barberis, Scozzarella (13′ Valoti), Mazzitelli (82′ Pedro Pereira); Colpani (64′ Paletta), Gytkjaer (64′ Ciurria), Mota Carvalho. Allenatore: Stroppa

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Mihaila, Marrone, Mazzitelli, Donati, Brunetta, Valoti, Schiattarella e Tutino

Espulsi: 61′ Marrone

