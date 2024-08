Video Gol Highlights Parma-Milan 2-1: Sintesi 24-8-2024

Video Gol e Highlights Parma-Milan 2-1, 2° Giornata Serie A: segnano Man, Pulisic e Cancellieri

Il Parma batte il Milan allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel primo anticipo del sabato pomeriggio della seconda giornata di Serie A.

Brutta prestazione dei rossoneri, fermi ad un solo punto dopo il pareggio dell’esordio, mentre grandissima prestazione e vittoria strameritata per gli emiliani, già a quota quattro.

Sintesi di Parma-Milan 2-1

Out Benedyczak, Charpentier, Di Chiara, Hernani e Osorio per Fabio Pecchia, che schiera Coulibaly, Balogh, Circati e Valeri in difesa a protezione di Suzuki, in mediana Sohm, Bernabe e Estevez, in attacco Man e Mihaila ai lati di Bonny.

Non ci sono Florenzi, Morata e Sportiello per Paulo Fonseca, che fa esordire Pavlovic dal primo minuto in difesa con Calabria, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan, in mediana ci sono Musah e Reijnders con Loftus-Cheek, in attacco Okafor con Leao e Pulisic.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. Il merito è soprattutto dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco con una fase difensiva assolutamente perfetta e una capacità di ribaltare l’azione con velocità e in maniera assolutamente letale.

Al 2′ minuto i padroni di casa sbloccano subito il risultato con Man, che trova il gol del vantaggio su assist di Valeri, al termine di una bellissima azione corale.

Gli ospiti faticano a reagire, non riescono a trovare qualità e, soprattutto, velocità nel giro della palla, risultando spesso senza idee e troppo frenetici a metà campo.

Dopo il cooling break sembra cambiare qualcosa, visto che gli ospiti rientrano in campo con convinzione e rabbia sfiorando più volte il pareggio con Okafor prima, Pavlovic poi e, soprattutto, Reijnders, ma Suzuki alza la saracinesca e compie tre miracoli.

Dopo il giallo a Pavlovic, che ci prova di nuovo di testa lambendo il palo, i padroni di casa approfittano delle praterie lasciate dagli avversari per affondare in contropiede, ma un po’ l’imprecisione di Sohm e un po’ un super Maignan, salvifico su Mihaila e Man, non riescono a raddoppiare.

Sembra cambiare il copione della partita in un secondo tempo altrettanto spettacolare e divertente, visto che gli ospiti entrano in campo con grandissima qualità nelle giocate, approfittando dell’atteggiamento forse più passivo degli avversari.

Dopo la clamorosa traversa colpita da Reijnders, ci prova anche Okafor, ma senza precisione, prima dell’entrata di Cancellieri per Sohm e della grandissima occasione creata da Man, che sfiora il palo con il destro.

Al 66′ minuto gli ospiti riescono a pareggiare con Pulisic, su assist di Leao, al termine di una bellissima azione costruita con Theo Hernandez sulla sinistra.

Entrano Emerson, Fofana, Delprato, Almqvist e Cyprien al posto di Calabria, Musah, Estevez, Man e Mihaila, ed è proprio lo scandinavo a costruire il nuovo vantaggio al 79′ minuto, servendo Cancellieri al termine di un bel contropiede.

Non bastano nel finale le sostituzioni che vedono coinvolti Jovic e Chukwueze subentrare per Okafor e Pulisic agli ospiti, che vedono anche l’ammonizione di Emerson prima del triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Parma-Milan 2-1:

Tabellino di Parma-Milan 2-1

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez 6 (30′ st Cyprien), Bernabé; Man 7 (30′ st Almqvist), Sohm 6 (14′ st Cancellieri), Mihaila 6,5 (25′ st Del Prato); Bonny.

Allenatore: Pecchia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria 5 (22′ st Emerson Royal 4,5), Pavlovic, Tomori, Hernandez; Musah 5,5 (22′ st Fofana), Reijnders; Pulisic 6 (41′ st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Okafor 5 (41′ st Jovic).

Allenatore: Fonseca

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 2′ Man (P), 21′ st Pulisic (M), 32′ st Cancellieri (P)

Ammoniti: Pavlovic (M), Emerson Royal (M)

Espulsi:

