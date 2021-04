Video Gol Highlights Parma-Milan 1-3: Sintesi 10-4-2021

Video Gol e Highlights Parma-Milan 1-3, 30° Giornata Serie A: la sblocca Rebic, raddoppia Kessie, espulso Ibrahimovic, segna Gagliolo, la chiude Leao

Il Milan batte il Parma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel secondo anticipo del sabato della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

Vittoria assolutamente fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League per i rossoneri, che difendono il secondo posto con il terzo risultato utile consecutivo e cancellando il pareggio casalingo della scorsa settimana.

Altra bruttissima sconfitta per gli emiliani, che sono sempre più vicini alla retrocessione non riuscendo a cavalcare l’onda dell’entusiasmo del pareggio di pochi giorni fa, allungando a tre la striscia di partite senza vittorie.

Sintesi di Parma-Milan 1-3

E’ una partita quasi scontata nel primo tempo, disputato su ritmi non troppo intensi. Gli ospiti fanno possesso palla e tengono in mano il pallino del gioco, mentre i padroni di casa provano a compattarsi dietro la linea della palla, non riuscendo ad essere efficaci in fase di contropiede.

Dopo una bella parata di Sepe su una botta da fuori area di Kessie, al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un bellissimo destro all’incrocio di Rebic, su assist perfetto di Ibrahimovic, trovato da una verticalizzazione di Bennacer.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e cercano di rendersi pericolosi con qualche cross di Pezzella, ma non riescono mai a tirare a porta e lasciano spazi che gli ospiti, con l’ottima gestione del ritmo, provano a sfruttare con Ibrahimovic, poco cinico sotto porta.

Nel finale c’è ancora tempo per il raddoppio degli ospiti, firmato da Kessie al 44′ minuto, dopo una bellissima triangolazione tra Ibrahimovic e Theo Hernandez.

Nel secondo tempo non sembra cambiare il copione della partita, visto che gli ospiti continuano a gestire il risultato con grande qualità, mentre i padroni di casa provano a buttare dentro tutti i suoi giocatori forti fisicamente e di testa per tentare di dare un senso alla propria prestazione con i calci piazzati.

Dopo una grandissima doppia parata di Donnarumma su Conti e Pellè, e subito dopo una rovesciata imprecisa di Kucka, al 60′ minuto cambia radicalmente la partita a causa dell’espulsione per rosso diretto di Ibrahimovic, forse per proteste.

E, infatti, i padroni di casa iniziano un vero e proprio assalto alla porta di Donnarumma, che non può nulla al 66′ minuto, quando Gagliolo riesce a riaprire la partita con un tap-in vincente sulla sponda di Pellè sul cross dalla sinistra.

I padroni di casa ci credono, si lanciano in massa nella metà campo degli ospiti, che però riescono a chiudere tutti gli spazi, soffrendo l’inferiorità numerica, ma non rischiando davvero mai, se non su un colpo di testa di Bani.

Nel finale, addirittura, gli ospiti chiudono i giochi al 94′ minuto segnando con Leao, su assist di Dalot, bravissimo a rubare palla a Traorè.

Tabellino di Parma – Milan 1-3:

Parma (4-3-3): Sepe 6; Conti 5,5 (40′ st Traore 4,5), Bani 5,5, Gagliolo 6, Pezzella 6,5 (29′ st Busi 6); Hernani 5,5 (16′ st Grassi 6), Kurtic 5,5, Kucka 6; Man 6, Pellé 6,5, Gervinho 4,5 (1′ st Cornelius 6).

Allenatore: D’Aversa 6

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6,5; Kalulu 6 (33′ st Gabbia 6), Kjaer 6,5, Tomori 6,5, Hernandez 6,5; Kessie 6,5, Bennacer 6 (27′ st Meité 6); Saelemaekers 6,5 (27′ st Dalot 6,5), Calhanoglu 6 (33′ st Krunic 6), Rebic 6,5 (39′ st Leao 6,5); Ibrahimovic 6.

Allenatore: Pioli 6

Arbitro: Maresca

Marcatori: 8′ Rebic (M), 44′ Kessie (M), 21′ st Gagliolo (P), 45’+4 st Leao (M)

Ammoniti: Bani (P), Calhanoglu (M), Pezzella (P), Gagliolo (P), Kucka (P), Hernandez (M), Kessie (M)

Espulsi: Ibrahimovic (M)

