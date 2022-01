Video Gol Highlights Parma-Frosinone 0-1: sintesi 21-01-2022

Risultato Parma-Frosinone 0-1: i laziali portano via dal “Tardini” tre punti dal peso non indifferente e fanno precipitare gli emiliani.

A decidere la sfida è, a venti minuti dal termine, Cicerelli con una prodezza.

Il Frosinone, alla terza vittoria di fila, si porta a 34 punti e aggancia momentaneamente il Lecce al 4° posto, mentre il Parma resta 12° con 23 punt e con ancora sei lunghezze di vantaggio sula zona playout.

Sintesi Parma-Frosinone 0-1

In un primo tempo equilibratissimo e con emozioni rare è il Frosinone a detenere un minimo di pallino del gioco e a creare le migliori occasioni, un tiro da fuori area di Zerbin respinto da Buffon al 26° e un colpo di testa in tuffo di Garritano avente eguale sorte al 41°.

Poco o nulla, giusto qualche tiro tutt’altro che insidioso, prima e dopo queste occasioni. Lo 0-0 sembra non scricchiolare e il secondo tempo, in teoria, non dovrebbe essere diverso dal primo. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Il copione della ripresa non è dissimile dal parziale precedente, praticamente una noia mortale, ma al 72° improvviso giunge il gol frusinate a cambiare la situazione: i nuovi entrati Novakovich e Cicerelli confezionano l’azione, il primo rifinendo e il secondo scagliando un potente destro dal limite che finisce sotto l’incrocio.

Il Parma si vede finalmente pochi minuti dopo, al 76°: Vazquez cerca la portaa da fuori areaa con tiro potente, ma il sinistro dell’ex di Palermo e Siviglia si stampa sulla traversa.

L’ultima emozione è ancora di marca parmense ed è una girata di Inglese deviata provvidenzialmente da Gatti e terminata in corner. Non succede null’altro e l’arbitro fischia dopo quattro minuti di recupero.

Migliori in campo Buffon (6.5), che impedisce al Frosinone di segnare prima per poi caapitolare incolpevolmente, e Cicerelli (7), bravissimo a decidere il match entrando e tirando quasi a freddo. Male Mihaila (5), un fantasma.

Video Gol Highlights Parma-Frosinone 0-1

Tabellino Parma-Frosinone 0-1

Parma (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (88′ Man), Sohm (68′ Juric), Schiattarella, Costa (68′ Coulibaly); Vazquez; Mihaila (58′ Inglese), Benedyczak (68′ Bonny). Allenatore: Iachini

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Barisic; Lulic (65′ Novakovich), Ricci (70′ Maiello), Boloca; Zerbin (71′ Canotto), Ciano (71′ Cicerelli), Garritano (90′ Tribuzzi). Allenatore: Grosso

Marcatori: 72′ Cicerelli

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Szyminski, Sohm, Ricci, Lulic e Delprato

