Video Gol Highlights Parma-Brescia 2-1: sintesi 08-03-2024

Risultato Parma-Brescia 2-1: gli emiliani vincono in rimonta contro i lombardi e proseguono speditamente la marcia verso la A.

Jallow sorprende presto i padroni di casa, che sbagliano un rigore con Benedyczak, ma riescono a rimontare comunque grazie a Man e Delprato.

Il Parma sfrutta lo scontro di domani tra Cremonese e Como e vola momentaneamente a +9 sui grigiorossi e a +10 sui lariani con la possibilità, mentre il Brescia resta a 38 punti e potrebbe scivolare fuori dalla zona playoff in caso di vittoria di Modena e Cittadella.

Sintesi Parma-Brescia 2-1

Il Parma è pericoloso immediatamente con Benedyczak, vicino al gol già dopo pochi secondi ma lievemente impreciso poiché il suo destro sfila fuori di poco.

Nel Brescia il più vivace è Bianchi, il quale costringe Chichizola a un complicato intervento con una bella conclusione al 13°; è il preludio al gol ospite poco dopo, al 17°, firmato da Jallow con un piatto destro da dentro l’area su idea di Besaggio, il cui assist originariamente destinato alle punte è deviato dalla difesa ducale e giunge al terzino.

La reazione dei padroni di casa è tutta in un giropalla nervoso che non preoccupa affatto i lombardi, tuttavia decisamente spaventati da Benedyczak, il migliore, fin qui, degli emiliani, che al 22° tira bene trovando la respinta in corner di Avella.

Dopo un abbondante quarto d’ora, il Parma torna a farsi minaccioso e al 38° ottiene un penalty per un fallo ai danni di Mihaila da parte di Bertagnoli, subentrato all’infortunato Paghera da pochi minuti: Benedyczak va alla battuta, ma calcia malissimo e agevola la parata in tuffo di Avella.

Non accade più molto nel finale, eccetto un tiro di Estevez che non esce di molto nei minuti di recupero, cinque, concessi dal signor Marinelli. La prima frazione termina con il Brescia avanti a sorpresa.

Il Parma ricomincia bene e al 52° trova il pareggio grazie a Man: il rumeno sfrutta un doppio errore di Bertagnoli e Papetti e si presenta ad Avella superandolo con un tocco sotto.

Non è che succeda molto dopo il pareggio e così bisogna attendere addirittura il 75° per una potenziale chance a favore degli ospiti, un gran tiro di Galazzi terminato alto di pochissimo.

Al minuto 87 la svolta: il nuovo entrato Huard, appena ammonito per un pestone a Man, applaude Marinelli ironicamente e viene espulso. Subito dopo, il Parma mette a frutto la superiorità numerica e passa in vantaggio con un bel colpo di testa di Delprato, sganciatosi verso l’area e prontissimo sul cross del collega di reparto Osorio.

I minuti di recupero sono sei e, nervosismo a parte, non ci sono azioni degne di nota. Al 96° esatto Marinelli fischia la fine.

Migliori in campo Man (7), illuminante e anche furbo ad approfittare dell’attimo fuggente, e Jallow (6.5), che illude il Brescia con il bel gol dello 0-1. Male Bonny (5), non pervenuto, e Huard (3), maldestro quando fa male a Man e geniale quando applaude l’arbitro facendosi espellere tre minuti dopo essere entrato.

Highlights e Video Gol Parma-Brescia 2-1

Tabellino Parma-Brescia 2-1

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Di Chiara (75′ Charpentier); Estevez, Hernani (75′ Zagaritis); Man (75′ Cyprien), Bernabè, Benedyczak (60′ Partipilo); Bonny (70′ Bernabé). Allenatore: Pecchia

Brescia (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Jalllow; Bisoli, Paghera (22′ Bertagnoli), Besaggio (73′ Van de Looi); Galazzi (85′ Huard), Bianchi (73′ Bjarnason); Borrelli (85′ Moncini). Allenatore: Maran

Marcatori: 17′ Jallow, 52′ Man e 89′ Delprato

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Di Chiara, Huard, Bernabé e Bertagnoli

Espulsi: 88′ Huard

Note: al 40′ Avella para un rigore a Benedyczak