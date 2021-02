Video Gol Highlights Parma-Bologna 0-3: Sintesi 7-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Parma-Bologna 0-3, 21° Giornata Serie A: doppietta di Barrow, tris di Orsolini

Il Bologna si aggiudica il derby emiliano battendo il Parma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel posticipo pomeridiano della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

E’ crisi nera per i crociati, che collezionano la terza sconfitta consecutiva nelle ultime quattro partite, cioè dal cambio allenatore, in cui hanno conquistato un solo punto, nonostante una prestazione sicuramente migliore rispetto alle ultime settimane.

E’ una vittoria importante per i felsinei, che provano a cancellare le ultime due sconfitte consecutive allungando il vantaggio sulla zona retrocessione, ora distante ben otto punti.

La sintesi di Parma-Bologna 0-3

E’ una partita quasi a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla con personalità, qualità e velocità, mentre i padroni di casa sono in evidenti difficoltà tattica, non riuscendo a chiudere tutti gli spazi come previsto.

Dopo un tentativo di Svanberg, al 15′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Barrow, che sfrutta al meglio il cross di Sansone su calcio di punizione.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e attaccano la porta di Skorupski, che compie un mezzo miracolo su Brugman, mentre Tomiyasu è decisivo sulla conclusione a botta sicura di Kucka.

Gol sbagliato, gol subito. Una costante di questa due giorni di calcio italiano, che conferma la regola 1.0 del Manuale del calcio. Infatti, al 33′ minuto gli ospiti raddoppia con la doppietta di Barrow, su altro assist di Sansone, lanciato da una verticalizzazione di Soriano.

Nel finale i padroni di casa rischiano di crollare definitivamente, accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che sfiorano il tris con la punizione di Sansone.

Nel secondo tempo i padroni di casa cercano più con la rabbia e l’orgoglio a reagire, meno con il gioco, visto che lasciano praterie agli ospiti, che potrebbero approfittarne in contropiede.

Ci provano sia Gervinho che Gagliolo, ma senza cinismo, mentre Skov Olsen, Sansone e Palacio si divorano il tris da ottima posizione, ma è Dominguez a salvare sulla linea la conclusione a botta sicura di Gagliolo e subito dopo Skorupski alza la saracinesca su Mihaila e Cyprien.

Nel finale al 93‘ minuto arriva anche il tris di Orsolini, su assist di Soriano, al termine di un bel contropiede.

Video Gol Highlights di Parma-Bologna 0-3

Il tabellino di Parma-Bologna 0-3

PARMA (3-5-2): Sepe; Bani (Dal 46′ Man), Bruno Alves, Osorio; Conti, Kucka (Dal 82′ Hernani), Brugman (Dal 55′ Cyprien), Kurtic (Dal 70′ Mihaila), Gagliolo; Cornelius (Dal 55′ Zirkzee), Gervinho. All. D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg (Dal 66′ Dominguez); Skov Olsen (Dal 66′ Orsolini), Soriano, Sansone (Dal 66′ Vignato); Barrow (Dal 82′ Palacio). All. Mihajlovic

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 15′ e 33′ Barrow (B), 92′ Orsolini (B)

Assist: 2 Sansone, Soriano

Ammoniti: Conti, Svanberg, Gagliolo

