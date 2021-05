Video Gol Highlights Parma-Atalanta 2-5: Sintesi 9-5-2021

Video Gol e Highlights Parma-Atalanta 2-5, 35° Giornata Serie A: la sblocca Malinovskyi, palo di Zapata, raddoppio di Pessina, tris di Muriel, che realizza una doppietta dopo la rete di Brunetta, segna anche Sohm, manita di Miranchuk

L’Atalanta batte agevolmente il già retrocesso Parma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nella trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

I bergamaschi si riprendono il secondo posto in classifica con l’ottavo risultato utile consecutivo, dopo il mezzo passo falso del pareggio nello scorso turno di campionato.

Parma-Atalanta

Sintesi di Parma-Atalanta 2-5

E’ una partita abbastanza scontata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Infatti, gli ospiti fanno possesso palla con grande aggressività, mentre i padroni di casa si affidano al catenaccio, tutti in difesa e lanci lunghi per sfruttare la velocità dei propri attaccanti e colpire in contropiede.

Al 12′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito sinistro magico di Malinovskyi.

I padroni di casa crollano, vanno in completa balia degli avversari, che continuano a macinare gioco ed occasioni, rendendosi pericolosi con Gosens, Freuler e Zapata, che però viene fermato dalla traversa sul più bello, con Sepe protagonista assoluta.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che si apre subito con il gol del raddoppio degli ospiti, firmato da Pessina al 52′ minuto, sfruttando una bella verticalizzazione.

Gli ospiti continuano a divertirsi e divertire, si rendono pericolosi anche con Maelhe e Djimsiti, firmando il tris al 77′ minuto con Muriel, su assist di Pasalic.

Al 78′ minuto i padroni di casa segnano il gol della bandiera con Brunetta, sfruttando al meglio l’assist di Busi.

Ma al 86′ minuto gli ospiti chiudono i giochi con Muriel, che festeggia una doppietta ribadendo in rete la respinta di Sepe sulla conclusione di Pessina.

Nel finale c’è tempo anche per il gol di Sohm al 89′ minuto, bravo a sfruttare una dormita generale della difesa avversaria, e della manita di Miranchuk al 94′ minuto, altro tap-in sulla respinta di Sepe alla conclusione di Pasalic.

Highlights e Video Gol di Parma-Atalanta 2-5:

Tabellino di Parma-Atalanta 2-5

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Gagliolo (35′ st Conti); Grassi (15′ st Valenti), Sohm, Kurtic; Kucka (31′ st Camara), Cornelius (31′ st Brunetta), Gervinho (15′ st Pellè).

A disp.: Colombi, Rinaldi, Balogh, Bani, Laurini, Zagaritis, Dierckx. All.: D’Aversa

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler (31′ st Pasalic), Gosens (23′ st Hateboer); Ilicic (1′ st Pessina), Malinovskyi (13′ st Miranchuk); Zapata (1′ st Muriel).

A disp.: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Kovalenko, Ruggeri. All.:Gasperini

Arbitro: Giua

Marcatori: 12′ Malinovskyi (A), 7′ st Pessina (A), 32′ st Muriel (A), 33′ st Brunetta (P), 43′ st Sohm (P), 48′ st Miranchuk (A)

Ammoniti: Grassi (P); Hateboer (A)

Espulsi: –

