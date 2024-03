Video Gol Highlights Palermo-Venezia 0-3: sintesi 15-03-2024

Risultato Palermo-Venezia 0-3: i lagunari espugnano il “Renzo Barbera” con pieno merito sconfiggendo un avversario privo di mordente e idee.

Due reti di Pohjanpalo e l’acuto finale di Gytkjaer regolano i siciliani.

Il Venezia si insedia momentaneamente al 2° posto con 57 punti in attesa del risultato della Cremonese, mentre il Palermo resta 5° con 49.

Sintesi Palermo-Venezia 0-3

Mentre i siciliani vagano senza idee, i veneti fanno la partita e, mancato il vantaggio già al 7° poiché è molto attento Pigliacelli su un potente tiro dal limite di Altare, lo trovano al 18° con una bella azione che inizia con un lancio di Sverko per Candela e culmina con il cross di questi da destra al secondo palo per la zuccata vincente dell’accorrente Pohjanpalo.

Non vi è reazione palermitana e così gli ospiti gestiscono tranquillamente ogni fase della partita e riescono anche a pervenire al raddoppio alla mezz’ora esatta con il terzo attacco in totale del primo tempo: un altro lancio, addirittura del portiere Joronen, viene prolungato da Pierini e trasformato in gol ancora dalla punta finlandese, che sfrutta una voragine difensiva e batte ancora Pigliacelli con un angolato esterno destro.

Da qui in poi accade molto poco: non affonda quasi più il Venezia, né si vedono segni di vita da parte del Palermo, limitatisi per tutto il primo tempo a traversoni per niente convinti e a tiracci senza gloria.

Quasi, dicevamo: nei minuti immediatamenti precedenti al 45°, infatti, gli ospiti si divorano il terzo gol in ben due occasioni, prima con Pohjanpalo che, acrobaticamente, manca la porta da buon posizione dopo una respinta del portiere siciliano sul suo precedente tiro, e poi con Ellertsson, che si fa sessanta metri di corsa per poi calciare malamente sul più bello una volta entrato in area. Subito dopo, finisce il tempo.

Nemmeno i tre cambi di Corini cambiano l’inerzia della partita, sempre saldamente in mano al sempre più dominante Venezia che soltanto Pigliacelli riesce a non far segnare ancora salvando i suoi con l’ottima chiusura dello specchio su un tiro di Candela al 56° e poi su un diagonale di Pierini.

Tolto un tiro fiacco di Di Francesco in apertura, come detto, anche la ripresa è, per il Palermo, desolante tra idee scarseggianti e pericolosità nemmeno al minimo, anche se un sussulto improvviso fa sobbalzare il tranquillo Venezia, ossia una traversa colpita dall’ex Ceccaroni sugli sviluppi di una punizione di Di Francesco al minuto 62.

Dopo un gol annullato al da poco subentrato Olivieri per un fallo ai danni dell’anch’egli subentrante Graves, si rivede in avanti il Palermo con un pericoloso tiro di Di Francesco mal respinto da Joronen. Pigliacelli, invece, è ancora decisivo e impedisce a Pohjanpalo di portarsi il pallone a casa parandogli un malefico diagonale al minuto 84.

Nel secondo dei cinque minuti di recupero, infine, è Gytkjaer a sigillare definitivamente l’incontro: entrato al posto di Pohjanpalo da pochi minuti, il danese sfrutta un errore di Graves ed entra nell’area avversaria concludendo da pochi metri con precisione. Il sipario cala praticamente qui.

Migliori in campo Pigliacelli (6), che evita almeno altre tre reti, e Pohjanpalo (7.5), capocannoniere con 20 reti grazie a una bella doppietta. Male il solo Nedelcearu (4), totalmente fuori partita.

Highlights e Video Gol Palermo-Venezia 0-3

Tabellino Palermo-Venezia 0-3

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu (46′ Jensen), Ceccaroni, Lund (46′ Aurelio); Gomes, Segre (78′ Soleri); Di Mariano (46′ Vasic), Henderson (63′ Traoré), Di Francesco; Brunori. Allenatore: Corini

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Busio (81′ Jajalo), Tessmann, Ellertsson (70′ Bjarkason), Zampano (81′ Svoboda); Pierini (70′ Olivieri), Pohjanpalo (86′ Gytkjaer). Allenatore: Vanoli

Marcatori: 18′ e 30′ Pohjanpalo e 92′ Gytkjaer

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Altare e Ceccaroni

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.