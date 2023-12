Video Gol Highlights Palermo-Catanzaro 1-2: sintesi 01-12-2023

Video Gol e Highlights Palermo-Catanzaro 1-2: i giallorossi espugnano il “Renzo Barbera” e, forse, mettono fine alla gestione di Eugenio Corini, la cui permanenza è a forte rischio.

A cavallo dei due tempi vanno in gol Iemmello e Biasci, mentre è inutile il tardivo gol di Stulac.

Il Catanzaro torna al 3° posto alle spalle della coppia di testa formata da Parma e Venezia, distanti solo 3 punti, staccando, tra le altre, proprio il Palermo, 6° e fermo a 24 punti.

Sintesi Palermo-Catanzaro 1-2

Il match è vivace ed è pressoché dominato dai calabresi, pericolosi più volte con i tentativi di Katseris, tiro da posizione difficile parato da Pigliacelli, e di Scognamillo, cohe conclude senza inquadrare il bersaglio su azione d’angolo.

Tolto un tiro di Mancuso parato da Fulignati al 37°, il Palermo non si vede e a fine primo tempo Iemmello porta meritatamente in vantaggio gli ospiti con una bella girata in area al culmine di una mischia. La prima frazione non ha altro da dire.

Il Palermo ricomincia a spron battuto per pareggiare il prima possibile, ma le buone intenzioni vengono vanificate dal contropiede regalato a Biasci, che al 49° s’invola in beata solitudine e trova il raddoppio ribadendo a rete la sfera dopo la respinta del suo stesso tiro da parte di Pigliacelli.

Nei minuti successivi i siciliani si divorano il gol dell’1-2 al 52° con Lund, che al volo svirgola il pallone da posizione ottimale, e al 58° sfiorano addirittura il tris i calabresi con una conclusione a colpo sicuro di Iemmello che solo una deviazione fortunata di un difensore avversario toglie dallo specchio della porta.

Gli assalti palermitani si risolvono in un nulla di fatto, vedi al minuto 70 il tiro-cross di Henderson deviato in corner da Fulignati con un bel colpo di reni, mentre i catanzaresi amministrano agevolmente la partita e le due reti di vantaggio.

Ci vuole un episodio improvviso per riaprire il match e al minuto 83 arriva grazie ai nuovi entrati: Valente sforna un traversone tagliato che Stulac trasforma in oro con un bel colpo di testa in anticipo su Brighenti.

L’assalto finale palermitano è tanto tardivo quanto inutile: il Catanzaro regge l’urto e dopo ben sette minuti di recupero può esultare per una vittoria fondamentale.

Highlights e Video Gol Palermo-Catanzaro 1-2

Tabellino Palermo-Catanzaro 1-2

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi (59′ Valente), Buttaro; Segre, Gomes (79′ Stulac), Lund (59′ Aurelio); Di Mariano (46′ Henderson), Brunori, Mancuso (59′ Di Francesco). Allenatore: Corini

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (68′ Miranda), Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion (77′ Pontisso), Pompetti, Vandeputte (68′ Oliveri); Iemmello (76′ Ambrosino), Biasci (77′ Stoppa). Allenatore: Vivarini

Marcatori: 44′ Iemmello, 49′ Biasci e 83′ Stulac

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Di Mariano, Vandeputte, Katseris, Buttaro, Pompetti, Stulac, Brunori, Oliveri e Miranda