Video Gol Highlights Palermo-Cagliari 2-1: sintesi 18-12-2022

Risultato Palermo-Cagliari 2-1: i siciliani dominano per quasi tutta la partita anche se soffrono nel finale. Vittoria comunque meritata.

Brunori su rigore e Segre indirizzano la partita sulla strada verso Palermo, ma nei minuti di recupero, addirittura nove, il Cagliari si sveglia e accorcia con Pavoletti. E’, tuttavia, troppo tardi.

Il Palermo sorpassa proprio il Cagliari e va a 23 punti allontanandosi dalla zona playout, ora a +4, mentre il Cagliari, fermo a 22, inizia a guardare indietro più che avanti.

Video Gol Highlights Palermo-Cagliari 2-1

Se si eccettua un’occasione sprecata in apertura di match da Pavoletti, che al 9° colpisce malissimo su cross di Makoumbou e manda il pallone a lato da pochi metri, quella cagliaritana è una sterile superiorità che non va oltre qualche conclusione che non prende neanche lo specchio.

Il Palermo, invece, sembra fare poco, ma al momento giusto trova il modo per colpire: al 36° Maresca assegna ai rosanero un rigore per fallo di Nandez su Stulac e Brunori lo trasforma spiazzando Radunovic.

I sardi non reagiscono e nel primo dei quattro minuti di recupero sfiorano il 2-0 con Sala, sfortunato poichè un suo bel sinistro di prima intenzione su scarico di Gomes termina alto di poco. La rima frazione termina praticamente qui.

Da calcio d’angolo arriva, al 53°, il raddoppio palermitano: Stulac crossa e Segre va a segno di testa. 2-0 e il Cagliari è ancor più nei guai.

La reazione non arriva né i siciliani premono per triplicare e così la partita diventa una lunga melina priva di spunti interessanti fino al terzo gol sfiorato al minuto 86 da Di Mariano con un tiro al volo su cross di Valente che Radunovic riesce a respingere.

Sembra finita, ma quel che il Cagliari avrebbe dovuto fare, reagire, avviene in grave ritardo: al minuto 95 (ben nove i minuti di recupero) Pavoletti segna in spaccata sfuttando un cross di Luvumbo e la relativa sponda di Pereiro.

Al 98°, infine, Pigliacelli evita l’immeritata beffa: respinto male un cross di Makoumbou, il portiere rosanero si oppone con un gran colpo di reni al tiro da pochi passi di Carboni. il match finisce qui.

Migliori in campo Pigliacelli (7), inoperoso per quasi tutta la partita, ma grandioso nei secondi finali con una parata che evita il 2-2, e Pavoletti (6), che segna un gol inutile, ma dimostra di esserci. Male Di Mariano (5) e Falco (5), evanescenti.

Tabellino Palermo-Cagliari 2-1

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Valente, Segre (70′ Broh), Stulac (70′ Saric), Gomes (77′ Damiani), Sala (82′ Devetac); Brunori (82′ Vido), Di Mariano. Allenatore: Corini

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa (62′ Dossena), Altare (75′ Carboni), Capradossi (62′ Viola), Obert; Nandez, Makoumbou, Kourfalidis (75′ Pereiro); Falco (62′ Luvumbo); Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Liverani

Marcatori: 37′ rig. Brunori, 53′ Segre e 95′ Pavoletti

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Altare, Nedelcearu, Capradossi, Gomes, Dossena, Di Mariano e Luvumbo