Video Gol Highlights Palermo-Benevento 1-1: sintesi 22-04-2023

Risultato Palermo-Benevento 1-1: termina in parità una partita bella ed intensa, ma il risultato non può soddisfare né i siciliani né i campani.

Accade tutto in mezz’ora: prima segna Sala e poi Farias.

Il Palermo manca l’aggancio alla Reggina all’8° posto e resta 9° insieme al Modena con 44 punti, mentre il Benevento è sempre all’ultimo posto con 31 punti.

Sintesi Palermo-Benevento 1-1

E’ un buon Benevento quello che si vede nella prima frazione, tanto da rendersi pericoloso già al 9° minuto con un colpo di testa di Veseli prodigiosamente respinto da Pigliacelli, ma sono i siciliani ad andare in vantaggio al minuto 11: Sala approfitta di una dormita in area di Improta su un traversone dalla destra di Valente e scaraventa la sfera sotto la traversa.

I sanniti provano a pareggiare subito e al 26° Mateju evita che Glik segni di testa deviando la traiettoria del suo colpo di testa, ma poco dopo anche il difensore ceco si addormenta ed un cross basso di Ciano dalla fascia destra viene deviato in maniera vincente da Farias con un potente tiro di prima intenzione.

La squadra ospite prosegue ad attaccare, del resto con il pareggio non farebbe granché, e dopo un gran tiro di Ciano fuori di poco, al 38° Pigliacelli deve nuovamente fare gli straordinari su un altro colpo di testa, stavolta di Acampora. E’ l’ultimo episodio della prima frazione, che si conclude dopo un minuto di recupero.

Il Benevento va subito vicino al vantaggio con Karic, appena entrato, che riceve palla da Ciano e calcia trovando la parata di Pigliacelli, che al 53° respinge anche un potente tiro da fuori area di Farias.

Non particolarmente impegnato nel primo tempo, ed incolpevole sul gol palermitano, anche Manfredini si ritaglia un ruolo da protagonista nei secondi quarantacinque minuti grazie a due interventi splendidi sulle altrettanto belle conclusioni di Sala al 55° e di Brunori al 63°.

Al 69° Glik sfiora nuovamente la soddisfazione personale sfiorando il palo con un bel colpo di testa su ennesimo corner.

Nei minuti successivi non si vedono altre occasioni e per un altro brivido si deve attendere addirittura il gol annullato a Broh nel quinto ed ultimo minuto di recupero: Soleri si divora il 2-1 calciando addosso a Manfredini e Broh insacca: il pallone, però, prima di finire a Broh per il tap-in vincente, era andato sul braccio di Segre. Subito dopo l’annullamento, giunge il fischio finale.

Migliori in campo sono certamente i due portieri Pigliacelli e Manfredini (7.5 per entrambi), più volte provvidenziali, mentre vanno dietro la lavagna i non pervenuti Saric e Viviani (5 per entrambi).

Video Gol Highlighs Palermo-Benevento 1-1

Tabellino Palermo-Benevento 1-1

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric (46′ Broh), Gomes (68′ Segre), Verre (46′ Damiani), Sala; Brunori (91′ Vido), Tutino (68′ Soleri). Allenatore: Corini

Benevento (3-4-3): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; Improta, Schiattarella, Acampora (72′ Tello), Foulon; Ciano (76′ Carfora), Viviani (46′ Karic), Farias (59′ Pettinari). Allenatore: Agostinelli

Marcatori: 11′ Sala e 28′ Farias

Arbitro: Maggioni

Ammoniti: Acampora, Segre, Veseli e Tosca