Video Gol Highlights Olanda-Ucraina 3-2: Sintesi Europei 13-6-2021

Video Gol e Highlights Olanda-Ucraina 3-2, 1° Giornata Gruppo C Europei 13-6-2021: la sblocca Wijnaldum, raddoppia Weghorst, segna anche Yarmolenko, pareggia Yaremchuk, la decide Dumfries

L’Olanda batte l’Ucraina alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam nella seconda partita della prima giornata del Gruppo C della fase a gironi degli Europei.

E’ stata probabilmente la partita più divertente disputata finora, che ha visto dominare gli olandesi, ma gli ucraini hanno sfiorato la grande rimonta, stabilendo una classifica che vede gli oranges acciuffare in classifica l’Ungheria al primo posto in classifica, mentre i gialloblu rimangono ultimi in classifica insieme con la Macedonia a zero punti.

Sintesi di Olanda-Ucraina 3-2

E’ una partita meravigliosa nel primo tempo, disputata su ritmi molto intensi. Gli olandesi hanno in mano il pallino del gioco, hanno un possesso palla di grande qualità, che si accende allargando il gioco sulla destra e con gli inserimenti dei centrocampisti, ma pressano in maniera asfissiante gli ucraini, un po’ bassi come baricentro, ma sempre letali in contropiede.

Partono fortissimo gli olandesi, che si divorano più volte il gol del vantaggio nei primi minuti con Dumfries, Depay e Wijnaldum, poco cinici sotto porta o sfortunati nel trovare un attento Bushchan, ma in difesa mostrano un buco enorme a causa degli errori tattici di Van Aanholt, che si fa più volte mortificare dalle giocate di un Yarmolenko super ispirato e Yaremchuk, sui quali fa buona guardia Stekelenburg.

Il secondo tempo è la copia del primo, con gli olandesi a giocare e gli ucraini che ci provano in ripartenza.

Al 53′ minuto arriva il meritato gol del vantaggio degli olandesi, che sbloccano il risultato con capitan Wijnaldum, al posto giusto al momento giusto sul tentativo di respinta di Bushchan, non perfetto in uscita e praticamente al suo unico errore sul cross rasoterra di Dumfries.

🇳🇱 Wijnaldum rifles an emphatic finish into the top left-hand corner! ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/T3Z0KiSRD1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Il gol subito sembra tagliare le gambe agli ucraini, che subiscono il contraccolpo psicologico e non riescono a rialzare la testa, anche a causa dell’asfissiante pressing ultra offensivo degli olandesi, che si rendono ancora pericolosi in attacco con Weghorst.

E’ proprio Weghorst a raddoppiare al 59′ minuto, il più lesto di tutti su un altro errore difensivo, questa volta dell’accoppiata avversaria costituita da Mykolenko e Zabarny.

New Dutch hero ✅



🇳🇱 2 goals in 2 games for Wout Weghorst! #EURO2020 pic.twitter.com/zT9bb3ZVqV — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Gli ucraini non sembrano avere la forza di reagire, mentre gli olandesi sono bravi ad addormentare il gioco, abbassare i ritmi e gestire la palla con le tempistiche giuste.

Eppure, al 75′ minuto Yarmolenko si inventa un sinistro a giro sul secondo palo con una conclusione imperdibile per il portiere, che riapre le partite e ridà speranze e forze mentali agli ucraini.

E al 79′ minuto arriva addirittura il gol del pareggio di Yaremchuk, stacco di testa imperioso sul calcio di punizione perfetto di Malinovskyi.

🇺🇦 Yaremchuk's nods in the equaliser after meeting Malinovskyi's pinpoint cross ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/YC0sYFPGy9 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Nel finale gli olandesi dimostrano di crederci nel cancellare questa clamorosa rimonta e, infatti, al 85′ minuto segnano il gol vittoria con Dumfries, altro colpo di testa, questa volta su assist vincente di Akè, che di fatto chiude la partita.

Highlights e Video Gol di Olanda-Ucraina 3-2:

Tabellino di Olanda-Ucraina 3-2

Olanda (3-5-2): Stekelenburg 6; Timber 6 (43′ st Veltman sv), De Vrij 6, Blind 6,5 (19′ st Aké 6); Dumfries 6,5, De Roon 6, Wijnaldum 7, F. De Jong 6,5, Van Aanholt 6 (19′ st Wijndal 6); Depay 6 (45′ st Malen sv), Weghorst 6,5 (43′ st L. De Jong sv). A disp.: Krul, Bizot, Berghuis, Klaassen, Gravenberch, Koopmeiners, Gakpo. Ct.: F. De Boer 6.



Ucraina (4-1-4-1): Bushchan 5,5; Karavaev 5,5, Zabarnyi 5,5, Matviyenko 5, Mykolenko 5; Zinchenko 5; Yarmolenko 6,5, Sydorchuk 5,5, Malinvoskyi 6, Zubkov sv (13′ Marlos 5 (19′ st Shaparenko 5,5)); Yaremchuk 6,5. A disp.: Pyatov, Trubin, Sobol, Kryvtsov, Stepanenko, Makarenko, Besedin, Tymchyk, Popov, Dovbyk. Ct.: Shevchenko 5,5.



Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 7′ st Wijnaldum (O), 14′ st Weghorst (O), 30′ st Yarmolenko (U), 34′ st Yaremchuk (U), 40′ st Dumfries (O)

Ammoniti: Sydorchuk (U)

Espulsi: nessuno

