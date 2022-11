Video Gol Highlights Olanda-Qatar 2-0: Sintesi 29-11-2022

Video Gol e Highlights Olanda-Qatar 2-0, 3° Giornata Gruppo A Mondiali Qatar 2022: segnano Gakpo e De Jong

L’Olanda batte il Qatar al Al Bayt Stadium di Al Khor nella terza ed ultima giornata del Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali 2022.

Si chiude con una sconfitta la prima e, probabilmente, ultima partecipazione qatariota, da padroni di casa, nella massima competizione internazionale, mentre gli olandesi chiudono in testa alla classifica come prima.

Sintesi di Olanda-Qatar 2-0

Il ct Louis Van Gaal conferma Timber in difesa con Van Dijk e Ake davanti a Noppert, con Dumfries e Blind sulle fasce e gioca con De Roon e Klaassen in mediana con De Jong, mentre in attacco giocano Depay e Gakpo.

Out Al Rawi per il ct Sanchez Bas, che gioca con Pedro Miguel, Mohammad, Khoukhi, Hassan e Ahmed a protezione di Barsham, mentre in mediana spazio a Hatem, Madibo e Al Haydos e in attacco Ali Almoez è in coppia con Afif.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, in cui si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti hanno grande qualità nel possesso della palla, ma i padroni di casa provano almeno a salvare la dignità dopo un cammino molto deludente.

Al tentativo di Al Haydos risponde Blind, che trova la super parata di Barsham, mentre i tentativi di Depay e Klaassen sono senza grande cattiveria.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 27′ minuto, quando gli olandesi sbloccano il risultato trovando la rete del vantaggio con il solito Gakpo al termine di una bella triangolazione.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si rendono pericolosi con Mohammad, che impegna Noppert con una bella conclusione, ma gli ospiti riescono a ritrovare le giuste misure e a gestire con grande personalità il risultato.

Il secondo tempo inizia subito fortissimo per gli ospiti, che trovano il gol del raddoppio al 53′ minuto con De Jong, al posto giusto al momento giusto con il suo tap-in vincente sulla respinta di Barsham sulla conclusione di Depay.

The Netherlands secure top spot in Group A! 🔝 @adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022

Dopo il giallo ad Ake spazio ai cambi: dentro Boudiaf, Assadalla, Muntari, Janssen, Berghuis, fuori Al Haydos, Madibo, Ali Almoez, Depay e Klaassen.

Non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa sono completamente dominati in lungo ed in largo dagli ospiti, ai quali al 67′ minuto viene annullata la rete di Berghuis per fallo di mano di Gakpo ravvisato dal VAR.

Gli olandesi continuano a spingere costruendo occasioni con Dumfries prima dell’entrata in campo di Weghorst, Khoder, Al Aeldin, Taylor e Koopmeiners al posto di De Roon, Mohammad, Hatem, De Jong e Gakpo.

Nel recupero c’è ancora tempo per una clamorosa traversa di uno sfortunatissimo Berghuis stasera.

Highlights e Video Gol di Olanda-Qatar 2-0:

Tabellino di Olanda-Qatar 2-0

Olanda (3-5-2): Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Klaassen (66’ Berghuis), de Roon (83’ Koopmeiners), Blind, de Jong (87’ Taylor), Dumfries; Gakpo, Depay (66’ Janssen). All. van Gaal.

Qatar (5-3-2): Barsham; Mohamad (85’ Khidir), Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Al-Haydos (64’ Boudiaf), Madibo (64’ Asad), Hatem (85’ Alaeeldin); Ali (64’ Muntari), Afif. All. Sanchez.

Arbitro: Bakary Gassama.

Gol: 26’ Gakpo (O), 49’ de Jong (O)

Assist: Klaassen (O)

Ammoniti: Aké (O)