Video Gol Highlights Olanda-Austria 2-3: sintesi 25-06-2024

Il Risultato di Olanda-Austria 2-3, 3° giornata Gruppo D: non solo gli austriaci sorprendono una delle selezioni favorite, ma addirittura vincono il raggruppamento con 6 punti confinando gli olandesi al 3° posto con 4 punti.

Malen fa subito autogol, Gakpo rimedia, poi Schmid raddoppia e, dopo il nuovo pareggio olandese di Depay, Sabitzer sigla il gol decisivo.

La Sintesi di Olanda-Austria 2-3

La partita si sblocca già al 6° minuto con un clamoroso autogol di Malen: ripiegato in difesa, l’esterno degli “Orange” devia in spaccata un traversone dalla sinistra di Prass e beffa Verbruggen.

Al 14° l’Olanda ha la prima chance per pareggiare con Reijnders, specialista del tiro da fuori, che tuttavia calcia malissimo senza nemmeno avvicinarsi al bersaglio e da posizione ottimale; ancor più grave al 23° l’errore di Malen, che calcia fuori in diagonale pur avendo spazio illimitato davanti a sé.

L’Austria, dal canto suo, si difende con ordine, e quando può punge, ad esempio con un tiro insidioso di Sabitzer al 38° che Verbruggen respinge per poi togliere ad Arnautovic la disponibilità del pallone quando l’interista sta per effettuare il tap-in.

Dopo due minuti di recupero, il primo tempo va in archivio. Al momento l’Austria vincerebbe il girone.

La ripresa si apre con il repentino pareggio olandese a opera di Gakpo, che sfrutta un filtrante di Simmons, che aveva rubato palla agli austriaci nella propria trequarti, e batte Pentz con un tiro diretto nell’angolo basso.

Ci si aspetta, a questo punto, l’assedio degli olandesi all’area degli austriaci e invece sono proprio questi ultimi, dopo una decina di minuti di lavorio ed errori di costruzione, a tornare avanti: un traversone di Baumgartner arriva sulla testa di Schmid, che in torsione riesce a concludere e a beffare Verbruggen grazie soprattutto al tocco decisivo di De Vrij. Anche queso sarebbe autogol, ma la UEFA assegna la rete al centrocampista austriaco.

Al 78° l’Olanda, dopo una fase di attacchi senza mordente, perviene nuovamente al pareggio con Depay: dalla sinistra giunge un traversone che Weghorst mette giù per l’attaccante dell’Atletico Madrid, bravissimo a controllare di petto e a scaraventare in rete. Inizialmente annullato per un presunto fallo di mano dello stesso Depay, il gol viene poi convalidato dal VAR.

Ancora una volta la squadra di Koeman si rilassa troppo e all’80° subisce il terzo, bellissimo, gol: Baumgartner fa ancora l’assistman e serve in area Sabitzer, che da posizione lievemente angolata trova l’incrocio dei pali opposto.

Benche ci sia ancora tempo, anche perché vengono assegnati sei minuti di recupero, non accade altro e il match termina così.

Highlights e Video Gol di Olanda-Austria 2-3

Il Tabellino di Olanda-Austria 2-3

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké (66′ van der Ven); Veerman (35′ Simons), Schouten, Reijnders (66′ Wijnaldum); Gakpo, Depay, Malen (72′ Weghorst). CT: Koeman



Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Wober, Lienhart, Prass; Seiwald, Grillitsch (63′ Laimer); Wimmer (64′ Baumgartner), Sabitzer, Schmid (92′ Weimann); Arnautovic (78′ Gregoritsch). CT: Rangnick

Marcatori: 6′ aut. Malen, 47′ Gakpo, 49′ Schmid, 76′ Depay e 81′ Sabitzer

Arbitro: Kruzliak

Ammoniti: Posch, Wimmer (salta la prossima partita) e Querfeld

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.