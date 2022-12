Video Gol Highlights Olanda-Argentina 2-2 (5-6 dcr): Sintesi 9-12-2022

Video Gol e Highlights Olanda-Argentina 2-2 (5-6 dcr), Quarti di finale Mondiali Qatar 2022: segnano Molina, Messi e doppietta di Weghorst

L’Argentina batte l’Olanda ai calci di rigore al Iconic Stadium di Lusail, conosciuto anche come National Stadium, nella seconda sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

Gli argentini conquistano la qualificazione alle semifinali, dove affronteranno la Croazia, ed eliminano definitivamente gli olandesi.

Sintesi di Olanda-Argentina 2-2 (5-6 dcr)

Il ct Louis Van Gaal conferma la formazione titolare con Noppert a porta, Ake, Van Dijk e Timber in difesa, Dumfries e Blind sulle fasce, ancora De Roon e De Jong in mediana per dare equilibrio al tridente d’attacco composto da Bergwijn, Gakpo e Depay.

Mentre il ct Lionel Scaloni punta su un rivoluzionario 3-5-2 con Romero, Otamendi e Lisandro Martinez in difesa a protezione di Martinez, in mediana Fernandez, MacAllister e De Paul, con Molina e Acuna sulle fasce, scegliendo Alvarez con Messi in attacco.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli argentini fanno possesso palla, mentre gli olandesi si chiudono in difesa con compattezza ed ordine per poi ripartire in contropiede.

Da una parte, ci provano De Paul e Messi, dall’altra Bergwijn, ma manca la precisione e Noppert si fa trovare pronto.

Al 35′ minuto gli argentini sbloccano il risultato con Molina, che trova il gol del vantaggio su meraviglioso assist illuminante di Messi.

Gli olandesi sembrano accusare il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia degli argentini, che provano ad approfittarne continuando a macinare gioco ed occasioni rendendosi pericolosi con Messi e vengono ammoniti Timber, Romero e Acuna.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Berghuis e Koopmeiners al posto di Bergwijn e De Roon e sembra cambiare qualcosa, visto che gli olandesi iniziano un vero e proprio monologo nel tentativo di reagire.

Dopo le sostituzioni che vedono coinvolti Paredes e De Jong subentrare per Blind e De Paul, al 73′ minuto gli argentini raddoppiano con Messi, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Dumfries per Acuna.

Giallo per Lisandro Martinez e Depay e spazio a Pezzella, Tagliafico, Weghorst e Lautaro Martinez, che sostituiscono Romero, Acuna, Depay e Alvarez.

Al 83′ minuto gli olandesi provano a riaprire la partita segnando con Weghorst, che sfrutta l’ottimo assist di Berghuis.

Gli olandesi ci credono e vanno all’assalto della porta degli argentini, completamente rintanati nella propria metà campo, ma la conclusione di Berghuis si si spegne sull’esterno della rete.

Nel recupero c’è ancora tempo per le ammonizioni a Berghuis, Paredes, Messi e Van Dijk nel lungo assedio degli olandesi, che pareggiano ben oltre il 90′ minuto (101′ minuto) ancora con Weghorst su assist di Koopmeiners su calcio di punizione.

Crollano i ritmi di gioco nei tempi supplementari, durante i quali le due squadre fanno di tutto per non sbagliare rimanendo attenti in fase difensiva.

C’è spazio anche per Montiel, subito ammonito, al posto di uno stremato Molina e poi anche Di Maria per Lisandro Martinez e Lang per Gakpo, mentre viene ammonito Pezzella, Van Dijk e Noppert salvano su Lautaro Martinez, palo di Fernandez, e Pezzella e Messi non trova la porta.

Ai calci di rigore:

Van Dijk parato da Martinez

Messi gol

Berghuis parato da Martinez

Paredes gol

Koopmeiners gol

Montiel gol

Weghorst gol

Fernandez fuori

De Jong gol

Lautaro Martinez gol

Highlights e Video Gol di Olanda-Argentina 2-2 (5-6 dcr):

Tabellino di Olanda-Argentina 2-2 (5-6 dcr)

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon (46′ Koopmeiners), Blind (64′ De Jong); Gakpo (113′ Lang); Bergwijn (46′ Berghuis), Depay (78′ Weghorst). Ct. Van Gaal

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Romero (78′ Pezzella), Otamendi, Lisandro (112′ Di Maria); Molina (105′ Montiel), Fernandez, De Paul (66′ Paredes), Mac Allister, Acuna (78′ Tagliafico); Messi, Alvarez (82′ Lautaro). Ct. Scaloni.

Gol: 35′ Molina (A), 73′ rig. Messi (A), 83′ Weghorst (O), 90’+11 Weghorst (O)

Ammoniti: Timber (O), Acuna (A), Romero (A), Weghorst (O), Depay (O), Lisandro (A), Berghuis (O), Paredes (A), Van Dijk (O), Messi (A), Montiel (A)