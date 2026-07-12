Video Gol Highlights Norvegia – Inghilterra 1-2 e Sintesi Mondiali 2026

Video Gol e Highlights di Norvegia – Inghilterra 1-2: Schjelderup porta in vantaggio i vichinghi, Bellingham pareggia nel finale di primo tempo e in apertura dei tempi supplementari segna il gol decisivo che porta gli inglesi in Semifinale!

Una doppietta di Jude Bellingham trascina l’Inghilterra in semifinale al Mondiale 2026 e spegne il sogno della Norvegia. A Miami servono i tempi supplementari per decidere una partita intensa, rimasta sull’1-1 dopo i novanta minuti regolamentari e segnata dall’assenza di acuti dei due grandi attesi, Erling Haaland e Harry Kane.

La squadra di Ståle Solbakken era passata in vantaggio nel primo tempo grazie a un gran sinistro di Andreas Schjelderup, talento del Benfica da seguire con grande attenzione anche in chiave mercato, scelto titolare al posto di Antonio Nusa.

Poco prima dell’intervallo, però, l’Inghilterra ha trovato il pareggio con Bellingham bravo a inserirsi in area e a riaprire completamente la partita.

Nella ripresa la Norvegia ha avuto le occasioni migliori per tornare avanti: prima il gol annullato a Heggem dopo controllo VAR, poi la traversa colpita da Ajer con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Inghilterra ha sofferto, si è abbassata e ha rischiato, ma è rimasta dentro la gara fino ai supplementari.

A decidere tutto all’inizio del primo tempo supplementare è stato ancora Bellingham, rapido ad avventarsi sulla respinta non perfetta di Nyland dopo una conclusione dalla distanza di Morgan Rogers. Un gol pesantissimo, che vale il 2-1 finale e manda la nazionale di Thomas Tuchel tra le prime quattro del mondo. In semifinale l’Inghilterra affronterà mercoledì sera la vincente di Argentina-Svizzera.

Cronaca di Norvegia – Inghilterra 1-2:

Cronaca 1° Tempo:

1’ Comincia Norvegia-Inghilterra, quarto di finale del Mondiale 2026. Ritmi subito intensi a Miami, con l’Inghilterra che prova a prendere il controllo del possesso e la Norvegia compatta nella propria metà campo.

7’ Avvio prudente delle due squadre. L’Inghilterra muove il pallone, ma la Norvegia chiude bene gli spazi e impedisce a Kane e Bellingham di ricevere tra le linee.

10’ Prima fase di studio. L’Inghilterra gestisce il possesso, ma fatica a trovare verticalizzazioni pulite. La Norvegia resta ordinata e aspetta il momento giusto per ripartire.

16’ I Tre Leoni non riescono ancora a cambiare ritmo. Il punteggio resta sullo 0-0 e non si registrano occasioni nitide.

17’ Primo spunto di Anthony Gordon sulla sinistra. L’esterno inglese prova ad accelerare, ma Ajer chiude bene e concede il primo calcio d’angolo.

18’ Sugli sviluppi del corner non succede nulla. La difesa norvegese allontana senza problemi un cross troppo leggibile sul primo palo.

19’ Primo squillo dell’Inghilterra. Cross teso di Anderson dalla sinistra, Bellingham riesce solo a sfiorare di testa e il pallone termina sul fondo.

24’ Tiro-cross insidioso di Madueke dalla destra: il pallone attraversa tutta l’area, O’Reilly arriva sul secondo palo ma non riesce a coordinarsi per controllare.

24’ Pausa per l’hydration break. Dopo una prima parte di gara controllata dall’Inghilterra, il risultato resta fermo sullo 0-0.

28’ Si riparte dopo la pausa. L’Inghilterra continua a gestire il possesso, ma la Norvegia resta molto ordinata e non concede profondità.

29’ Punizione interessante per l’Inghilterra dal limite. Kane cerca la soluzione di potenza, ma il destro termina alto sopra la traversa.

36’ Primo vero segnale di Haaland. Il centravanti norvegese stacca altissimo nel cuore dell’area inglese, ma il colpo di testa è centrale e Pickford blocca senza difficoltà.

36’ Gol della Norvegia. Prodezza di Andreas Schjelderup, che riceve l’appoggio di Ødegaard e lascia partire un sinistro potentissimo. Il pallone bacia il palo interno e finisce in rete. Norvegia-Inghilterra 1-0.

41’ La Norvegia sfiora due volte il raddoppio. Prima Sørloth vince il duello fisico con O’Reilly e calcia forte con il mancino, mandando il pallone di poco sopra la traversa. Poi ci prova Ødegaard dal limite con un rasoterra mancino, ma Pickford blocca in due tempi.

45’+1 Assegnati 4 minuti di recupero nel primo tempo.

45’+1 Grande occasione per la Norvegia in contropiede. Sørloth avrebbe spazio per servire subito Haaland, ma sceglie di andare da solo contro la difesa inglese e viene murato al momento del tiro.

45’+2 Gol dell’Inghilterra. Ancora Jude Bellingham decisivo: il numero 10 si fa trovare pronto sull’assist di Gordon e con un sinistro nel cuore dell’area batte Nyland. Tutto di nuovo in equilibrio: Norvegia-Inghilterra 1-1.

45’+5 Gol annullato all’Inghilterra. Bellingham inventa per Kane, che supera Nyland con un pallonetto elegante, ma la posizione di partenza dell’attaccante del Bayern è irregolare.

45’+5 Finisce il primo tempo: Norvegia-Inghilterra 1-1. Al lampo di Schjelderup risponde Bellingham nel recupero, prima del gol annullato a Kane per fuorigioco millimetrico.

Intervallo Altra partita cambiata dopo l’hydration break in questo Mondiale. Dopo una prima fase controllata dall’Inghilterra, la Norvegia la sblocca con una prodezza di Schjelderup. Prima dell’intervallo si accende però Bellingham: prima firma il pari, poi manda Kane in porta per il possibile 2-1, cancellato dal fuorigioco. Tutto ancora aperto a Miami.

46’ Inizia il secondo tempo. L’Inghilterra riparte con due cambi pesanti.

46’ Primo cambio per l’Inghilterra: fuori Noni Madueke, dentro Bukayo Saka.

46’ Seconda sostituzione per Tuchel: fuori Declan Rice, dentro Eberechi Eze.

48’ Subito punizione interessante per l’Inghilterra. Eze calcia con il destro, la traiettoria sembra pericolosa ma il pallone colpisce il compagno Gordon e si alza sopra la traversa.

52’ Sponda imprecisa di Haaland, l’Inghilterra riparte con Eze, che serve Saka. L’esterno prova il sinistro, ma viene murato.

53’ Haaland si fa spazio in area e colpisce di testa. La conclusione è debole ma angolata: Pickford si rifugia in calcio d’angolo.

57’ La Norvegia trova il nuovo vantaggio con il tap-in di Heggem, ma il gol viene annullato dopo controllo VAR per una spinta di Haaland su Anderson. Si resta sull’1-1.

60’ Problemi per Julian Ryerson, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Fredrik Aursnes.

62’ Inizio di ripresa decisamente migliore della Norvegia, più aggressiva e più presente nella metà campo inglese.

67’ Fiammata di Gordon sulla sinistra. L’esterno inglese va via e mette il pallone in mezzo, ma Kane viene anticipato sul più bello da Schjelderup.

68’ Hydration break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa in una partita sempre più intensa e fisica.

68’ Doppio cambio per la Norvegia: fuori Alexander Sørloth, dentro Oscar Bobb.

68’ Seconda sostituzione norvegese: fuori Andreas Schjelderup, autore del gol, dentro Antonio Nusa.

71’ Si riparte dopo la pausa. Restano circa venti minuti più recupero: tutto ancora da decidere.

71’ Cambio per l’Inghilterra: fuori Anthony Gordon, dentro Reece James.

77’ Traversa della Norvegia. Ancora scandinavi pericolosi da calcio d’angolo: sul cross di Berg, la conclusione sporca di Aursnes viene deviata di testa da Ajer e si stampa sulla traversa. Poi Konsa evita con una spallata la ribattuta di Berge, mentre Haaland chiude l’azione con un tiro debole sull’esterno della rete.

82’ La Norvegia sembra averne di più fisicamente. L’Inghilterra si abbassa, fatica a ripartire e prova soprattutto a proteggere la propria area.

86’ Cambio per l’Inghilterra: fuori Nico O’Reilly, dentro Djed Spence.

87’ Si fa spazio Nusa, che rientra sul destro e calcia verso la porta. La conclusione non è angolata e Pickford blocca senza problemi.

88’ Grande giocata di Saka sulla destra. L’esterno inglese crea superiorità e mette un pallone pericoloso in area, ma Aursnes salva tutto anticipando Eze a due passi dalla porta.

89’ Cambio per l’Inghilterra: fuori Ezri Konsa, dentro Morgan Rogers.

90’ Cambio per la Norvegia: fuori David Møller Wolfe, dentro Marcus Pedersen.

90’+1 Assegnati 7 minuti di recupero.

90’+4 Rischio enorme per Nyland, che va in difficoltà con i piedi sul pressing di Spence. Il portiere norvegese riesce comunque a salvarsi.

90’+5 Cross interessante di Stones, che trova Bellingham con i tempi giusti. Il centrocampista inglese riesce solo a pizzicare di testa e il pallone termina sul fondo.

90’+9 Finisce il secondo tempo: Norvegia-Inghilterra 1-1. Decidono fin qui Schjelderup e Bellingham. Si va ai supplementari.

91’ Comincia il primo tempo supplementare. Primo possesso per l’Inghilterra.

91’ Cambio per la Norvegia: esce uno stremato Torbjørn Heggem, entra il genoano Leo Østigård.

93’ Occasione per Kane. L’attaccante inglese colpisce di testa da posizione defilata, ma Nyland risponde con un grande intervento.

93’ Gol dell’Inghilterra. Ancora Jude Bellingham. Rogers calcia da lontanissimo, Nyland non trattiene e Bellingham brucia Østigård sulla respinta, appoggiando in rete il 2-1. Norvegia-Inghilterra 1-2.

99’ Ora l’Inghilterra gestisce il possesso. Il gol di Bellingham sembra aver tagliato le gambe alla Norvegia.

99’ Rigore inizialmente assegnato all’Inghilterra. Spence insiste sulla sinistra, entra in area e mette la gamba davanti a Bobb, che sembra stenderlo. Turpin indica il dischetto.

101’ Controllo VAR decisivo. Turpin torna sui suoi passi e annulla il rigore: nessun fallo, è Spence a cercare il contatto e lasciarsi cadere in area.

103’ Grande chiusura di Guehi su Nusa. Il norvegese prova il sinistro a giro dal limite dell’area, ma il difensore inglese si immola e devia in corner.

105’ Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d’angolo. La Norvegia resta comunque in zona offensiva e prova il tutto per tutto.

105’ Assegnati 3 minuti di recupero nel primo tempo supplementare.

105’+2 Saka attacca dalla sinistra e serve Bellingham, che prova la conclusione da fuori area. Il tiro termina altissimo.

105’+4 Finisce il primo tempo supplementare. L’Inghilterra è avanti 2-1 grazie al secondo gol di Bellingham.

106’ Si riparte per l’ultimo quarto d’ora. Mancano 15 minuti più recupero: la Norvegia deve trovare il pari, l’Inghilterra difende la semifinale.

106’ Cambio pesantissimo per la Norvegia: fuori Erling Haaland, zoppicante, dentro Jørgen Strand Larsen.

106’ Buona iniziativa di Nusa sulla sinistra. L’esterno sposta il pallone e crossa rasoterra verso l’area, ma l’Inghilterra difende bene e allontana.

109’ Occasione Norvegia. Lampo di Berg, che si crea spazio dal limite e calcia, ma il pallone vola alto sopra la traversa.

109’ Risponde l’Inghilterra con Saka. L’esterno sterza sulla destra e cerca il sinistro a giro, ma la conclusione è centrale e Nyland blocca facilmente.

110’ Doppia occasione per chiuderla. Spence recupera palla sulla trequarti e avanza indisturbato verso l’area: il tiro viene respinto da Nyland sui piedi di Saka, che trova ancora il portiere norvegese pronto a dire di no.

111’ Standing ovation per Jude Bellingham, grande protagonista della partita. Al suo posto entra Dan Burn.

113’ Squadre sulle gambe. La Norvegia prova a spingere con le ultime energie, ma l’Inghilterra si difende con ordine e grande attenzione.

114’ Chance enorme per Bobb. Sul corner della Norvegia, il pallone arriva all’altezza del dischetto del rigore sui piedi dell’attaccante, che però calcia altissimo sopra la traversa.

117’ Ammonito Kristoffer Ajer per proteste dopo uno scontro aereo tra Rogers e Pickford.

120’+1 Assegnati 2 minuti di recupero nel secondo tempo supplementare. L’Inghilterra resta avanti 2-1 e vede la semifinale.

Video Gol e Highlights di Norvegia – Inghilterra 1-2:

Tabellino di Norvegia – Inghilterra 1-2:

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson (dal 59′ Aursnes), Ajer, Heggem (dal 91′ Østigård), Moller-Wolfe (dal 90′ Pedersen); Berg, Berge, Ødegaard; Sørloth (dal 58′ Bobb), Haaland (dal 105′ Strand Larsen), Schjelderup (dal 58′ Nusa). Ct: Solbakken.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly (dall85′ Spence); Anderson, Rice (dal 46′ Eze); Madueke (dal 46′ Saka), Bellingham (dal 110′ Burn), Gordon (dal 70 James); Kane. Ct: Tuchel.

ARBITRO: Turpin

MARCATORI: 34′ Schjelderup (N), 45+1′ Bellingham (I), 92′ Bellingham (I).

AMMONITO: Ajer (N).