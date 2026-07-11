Norvegia-Inghilterra LIVE: le Formazioni Ufficiali – Mondiali 2026

Norvegia-Inghilterra LIVE, formazioni ufficiali della partita dei quarti di Finale del Mondiale 2026: Haaland sfida Kane, sorpresa Schjelderup

La Norvegia sogna l’impresa e si affida ancora una volta a Erling Haaland, l’Inghilterra risponde con Harry Kane e con una formazione ritoccata da Thomas Tuchel. Il quarto di finale del Mondiale 2026 mette di fronte due delle squadre più osservate del torneo, in una sfida che vale la semifinale contro la vincente di Argentina-Svizzera.

Il match è in programma al Miami Stadium oggi, 11 luglio, con calcio d’inizio fissato alle 23:00 italiane. La partita arriva anche in un contesto ambientale particolare: a Miami il caldo e l’umidità possono incidere sul ritmo, sulla tenuta fisica e sulla gestione dei cambi, soprattutto se la sfida dovesse andare oltre i 90 minuti.

Norvegia-Inghilterra, le formazioni ufficiali

L’Inghilterra cambia qualcosa rispetto alla gara precedente. La novità più importante è Ezri Konsa adattato a destra al posto dello squalificato Jarell Quansah, con John Stones che torna al centro della difesa. In avanti, Noni Madueke vince il ballottaggio con Bukayo Saka, non ancora al top della condizione.

La Norvegia, invece, tocca meno. La vera sorpresa è Andreas Schjelderup, che prende il posto di Antonio Nusa, unico norvegese diffidato alla vigilia e lasciato inizialmente fuori.

Norvegia (4-3-3):

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Berge, Berg, Ødegaard; Schjelderup, Haaland, Sørloth.

Inghilterra (4-2-3-1):

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

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Le scelte di Tuchel: fuori Saka, dentro Madueke

La notizia più pesante lato Inghilterra è la panchina iniziale di Bukayo Saka. Tuchel ha deciso di affidarsi a Madueke sulla corsia offensiva destra, mentre sulla trequarti sarà ancora Jude Bellingham ad agire alle spalle di Kane.

Un’altra scelta significativa riguarda la difesa: con Quansah fermato dalla squalifica, il ct inglese ricompone il blocco centrale con Stones e Guehi, spostando Konsa sul lato destro. Una soluzione che garantisce fisicità e copertura, ma che sarà subito messa alla prova dalla velocità e dalla potenza offensiva della Norvegia.

Alla vigilia, Tuchel aveva ricevuto buone notizie dall’infermeria: Declan Rice, Marc Guehi e Reece James erano tornati ad allenarsi con il gruppo. Restano però fuori Quansah per squalifica e Jordan Henderson, indisponibile dopo la frattura al braccio.

La mossa della Norvegia: Schjelderup con Haaland e Sørloth

Dall’altra parte, Ståle Solbakken sceglie una Norvegia aggressiva e ambiziosa. Con Ødegaard a governare il gioco in mezzo al campo, tutto ruota intorno alla capacità di innescare Haaland, vero trascinatore della corsa norvegese in questo Mondiale.

La scelta di Schjelderup dall’inizio dà ulteriore imprevedibilità al tridente, completato da Alexander Sørloth. La Norvegia non vuole soltanto difendersi e ripartire: l’idea è provare a colpire l’Inghilterra sfruttando forza fisica, inserimenti e qualità negli ultimi metri.

Haaland contro Kane, il duello che accende il quarto

La partita vive soprattutto sul confronto tra due centravanti di livello assoluto. Haaland e Kane non rappresentano solo i terminali offensivi delle rispettive nazionali, ma anche due modi diversi di decidere le partite.

Il norvegese attacca la profondità, domina fisicamente e trasforma ogni pallone giocabile in una minaccia. L’inglese, invece, abbina finalizzazione, rifinitura e leadership. Kane sa abbassarsi, legare il gioco e aprire spazi per gli inserimenti di Bellingham e degli esterni.

Per questo Norvegia-Inghilterra è molto più di un semplice quarto di finale: è il confronto diretto tra due squadre che hanno trovato nei propri bomber la spinta decisiva per arrivare fin qui.

Attenzione anche ai diffidati

C’è anche un tema disciplinare da non sottovalutare. L’Inghilterra arriva al match con Bellingham, Rice, Guehi e O’Reilly a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale. È un dettaglio che può pesare nella gestione dei contrasti, soprattutto contro una Norvegia molto fisica e pericolosa quando riesce a verticalizzare.

La Norvegia, invece, ha scelto di non rischiare dall’inizio Antonio Nusa, unico giocatore diffidato tra gli scandinavi. Anche questo può aver inciso sulla scelta di Solbakken di puntare subito su Schjelderup.

L’incognita meteo può cambiare tutto

Oltre all’aspetto tattico, c’è un elemento che incombe sulla partita: il meteo di Miami. Caldo, umidità e possibile rischio temporali possono cambiare la gestione del match. Le condizioni ambientali molto dure potrebbero abbassare il ritmo, aumentare il peso delle sostituzioni e rendere ancora più importante la tenuta fisica nella ripresa.

In una sfida già carica di tensione, anche questo fattore può incidere in modo concreto. La Norvegia arriva da una partita giocata con grande intensità contro il Brasile, mentre l’Inghilterra dovrà capire quanto alzare il pressing senza rischiare di pagare dazio alla distanza.