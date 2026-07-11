Rivoluzione in Nazionale: si di Maldini e Leonardo a sorpresa, ora cambia tutto per il nuovo CT

Italia Live! Maldini ha detto sì: Leonardo a sorpresa, ora cambia tutto per il nuovo CT

La nuova Italia di Giovanni Malagò riparte da Paolo Maldini e da Leonardo. Dopo giorni di attesa, riflessioni e piani alternativi tenuti sullo sfondo, è arrivato l’annuncio che cambia la struttura della Nazionale: Maldini ha accettato l’incarico di direttore tecnico della FIGC e diventerà anche presidente del Club Italia. Al suo fianco ci sarà Leonardo, scelto con il ruolo di advisor.

È una svolta pesante, non soltanto per i nomi coinvolti, ma per il messaggio che la Federazione vuole mandare dopo anni di crisi azzurra. Malagò non si limita a scegliere un dirigente simbolico: prova a costruire una nuova catena di comando tecnica, con una figura forte sopra l’intero sistema delle Nazionali e un consulente internazionale chiamato ad affiancarlo nelle valutazioni più delicate.

La conseguenza immediata riguarda il prossimo commissario tecnico. La scelta del nuovo CT, che negli ultimi giorni sembrava ruotare soprattutto attorno ai nomi di Antonio Conte e Roberto Mancini, entrerà ora in una fase decisiva. Malagò ha fatto capire di non aver voluto sentire nessuno prima di chiudere il dossier Maldini: il prossimo allenatore dell’Italia sarà scelto insieme al nuovo direttore tecnico e a Leonardo.

Maldini direttore tecnico: cosa cambia davvero per l’Italia

Il ruolo affidato a Maldini è molto più ampio di una semplice nomina di prestigio. L’ex capitano del Milan diventa il punto di riferimento tecnico della Federazione, con un raggio d’azione che non riguarda soltanto la Nazionale maggiore. La sua area di intervento toccherà anche la filiera delle Nazionali giovanili, il coordinamento del progetto tecnico e il rapporto tra squadra, allenatori e vertici federali.

In pratica, Maldini sarà chiamato a dare una direzione. Non dovrà allenare, non dovrà scegliere ogni convocazione al posto del CT, ma dovrà costruire una linea tecnica riconoscibile e contribuire alle decisioni strategiche. Il primo banco di prova sarà proprio la scelta del nuovo commissario tecnico.

La sua nomina dà alla FIGC una figura che in passato era mancata: un dirigente con credibilità internazionale, esperienza da calciatore ai massimi livelli e un percorso manageriale già importante alle spalle. Maldini ha lavorato nel Milan da dirigente e ha contribuito alla ricostruzione sportiva rossonera, culminata con il ritorno ad alti livelli in Italia e in Europa.

Club Italia, il nuovo centro della rinascita azzurra

La presidenza del Club Italia è l’altro tassello fondamentale. Non si tratta di un incarico secondario. Il Club Italia dovrà diventare il contenitore tecnico e organizzativo attraverso cui coordinare la Nazionale maggiore, le selezioni giovanili e l’identità complessiva del calcio azzurro.

Negli ultimi anni, uno dei grandi problemi dell’Italia è stato proprio questo: mancanza di continuità tra settori, scelte spesso scollegate e difficoltà nel trasformare il talento dei giovani in giocatori pronti per l’alto livello internazionale. Maldini dovrà intervenire su questa frattura, cercando di creare un percorso più chiaro tra vivai, Under, Serie A e Nazionale.

Il suo compito sarà anche politico, nel senso sportivo del termine. Dovrà dialogare con i club, costruire fiducia con gli allenatori, difendere le esigenze della Nazionale e provare a rendere più fluido il rapporto tra Federazione e società. È qui che si giocherà una parte importante della sua missione.

Leonardo advisor: la sorpresa di Malagò

La vera novità dell’annuncio è però l’ingresso di Leonardo. Il brasiliano lavorerà accanto a Maldini come advisor, cioè consulente strategico. Una scelta sorprendente ma non casuale, perché porta in FIGC un profilo con esperienza internazionale, conoscenza dei grandi club e abitudine a muoversi tra campo, mercato e dirigenza.

Leonardo conosce benissimo il calcio italiano. Da giocatore è stato protagonista nel Milan, poi ha allenato sia il Milan sia l’Inter. Da dirigente ha lavorato ancora nel Milan e soprattutto nel Paris Saint-Germain, dove ha gestito operazioni di alto livello e rapporti con campioni, tecnici e proprietà internazionali.

Il suo ruolo non sarà quello di sostituire Maldini o di sovrapporsi al futuro CT. Leonardo dovrà essere una figura di supporto, un consigliere con visione globale, utile per ampliare il raggio delle valutazioni e portare competenze diverse dentro il nuovo progetto azzurro.

La presenza di Leonardo può aiutare soprattutto in tre ambiti: relazioni internazionali, analisi dei profili tecnici e costruzione di una mentalità più moderna attorno alla Nazionale. È una figura che ha vissuto il calcio da più angolazioni e che può aggiungere esperienza in una fase di ricostruzione profonda.

Malagò cambia metodo: prima la struttura, poi il CT

La scelta di Malagò racconta un cambio di metodo. In passato, dopo una crisi, la Federazione si è spesso concentrata subito sul nome dell’allenatore. Questa volta, invece, il nuovo presidente ha voluto chiudere prima la struttura tecnica.

Il ragionamento è chiaro: un CT può incidere sul campo, ma senza una direzione complessiva il rischio è quello di ripartire ogni volta da zero. Maldini e Leonardo serviranno proprio a evitare questo meccanismo. L’Italia deve scegliere un allenatore, ma prima ancora deve decidere che tipo di Nazionale vuole diventare.

Per questo la nomina del direttore tecnico arriva prima del CT. Il nuovo allenatore dovrà essere compatibile con il progetto, non soltanto con l’urgenza del momento. Dovrà lavorare dentro una struttura più definita, con un confronto costante con Maldini e con il supporto strategico di Leonardo.

Conte o Mancini: cosa succede ora

I nomi restano quelli più pesanti: Antonio Conte e Roberto Mancini. Conte rappresenta la soluzione di rottura, il profilo ideale per dare subito intensità, disciplina e identità. Ha già guidato l’Italia, conosce Coverciano e ha dimostrato di saper rendere competitiva una squadra anche in poco tempo.

Mancini, invece, è il nome del ritorno. Ha vinto l’Europeo a Wembley, conosce l’ambiente e ha già vissuto una ricostruzione azzurra. Ma il suo secondo eventuale ciclo porterebbe con sé anche il peso delle ferite successive al trionfo europeo.

La novità è che ora la scelta non dipenderà più solo da Malagò. Maldini e Leonardo avranno un ruolo nella valutazione. Non è escluso che questo possa cambiare le gerarchie, perché il profilo del CT dovrà essere coerente con il nuovo assetto tecnico federale.

Conte può essere favorito se la priorità sarà dare una scossa immediata. Mancini può tornare competitivo se si cercherà una soluzione più interna alla storia recente azzurra. Ma non vanno esclusi nomi alternativi, soprattutto se Maldini e Leonardo dovessero proporre una strada diversa.

Perché Maldini può essere la figura giusta

Maldini porta in FIGC qualcosa che va oltre il curriculum. Porta autorevolezza. È stato uno dei più grandi difensori della storia, ha vissuto finali, sconfitte, trionfi, pressioni e spogliatoi di livello assoluto. Ma soprattutto ha già dimostrato di non essere soltanto un simbolo.

Nel Milan ha lavorato da dirigente in una fase complessa, tra sostenibilità, valorizzazione dei giovani, ritorno alla competitività e costruzione di una squadra con un’identità precisa. È questo passaggio che interessa alla Federazione: Maldini non viene scelto solo per ciò che è stato in campo, ma per ciò che può rappresentare oggi nella gestione tecnica.

Il suo limite sarà il tempo. L’Italia non può permettersi una ricostruzione infinita. Servono risultati, ma anche una base più solida. Maldini dovrà tenere insieme urgenza e prospettiva, scelta del CT e lavoro sulle nuove generazioni.

L’obiettivo 2030 e il passaggio dall’Europeo

Malagò ha parlato di un impegno di quattro anni, con lo sguardo rivolto al Mondiale 2030 e con un Europeo da attraversare nel mezzo. È un orizzonte chiaro: l’Italia non deve soltanto rimettersi in piedi, deve tornare stabilmente tra le grandi.

La nomina di Maldini e Leonardo è il primo atto concreto di questo nuovo ciclo. Non garantisce da sola la rinascita, ma cambia il quadro. La Nazionale avrà una guida tecnica sopra il CT, un advisor internazionale e una struttura che dovrà lavorare su tutto il movimento, non solo sulla prossima partita.

Ora inizia la parte più difficile: scegliere l’allenatore, costruire il gruppo, riaprire il dialogo con i club e restituire all’Italia una direzione riconoscibile. Maldini ha detto sì. Leonardo entra a sorpresa. Il nuovo CT sarà la prossima mossa, ma la rifondazione azzurra è già cominciata.