Video Gol Highlights Newcastle-Milan 1-2: sintesi 13-12-2023

Video Gol e Highlights Newcastle-Milan 1-2: i rossoneri espugnano il “St. James Park” e restano in Europa, seppur quella minore. Il pareggio per 1-1 tra Borussia Dortmund e PSG, infatti, manda agli ottavi proprio tedeschi e francesi. I rossoneri chiudono al 3° posto e a febbraio torneranno in campo per i preliminari di Europa League, mentre gli inglesi sono fuori da tutte le competizioni.

Malgrado una prestazione non certamente bella, il Milan riesce a rimontare nella ripresa la rete di Joelinton grazie a Pulisic e Chukwueze.

La Sintesi di Newcastle-Milan 1-2

I rossoneri disputano un pessimo primo tempo venendo sovrastati sotto ogni aspetto da un avversario sì falciato da una decina di assenze, ma deciso a vender cara la palle a differenza degli ospiti.

Se Tomori riesce ad evitare il vantaggio inglese al 20° intercettando un tiro-cross di Joelinton sul quale Almiron si stava avventando, nulla può Maignan quando ancora Joelinton, ben servito da Miley, lo fa secco con un tiro da posizione ravvicinata al minuto 33.

Il Milan si era visto solo al 24° con un tiro a giro di Leao terminato a lato; prima e dopo, specie dopo il vantaggio avversario, nulla. La prima frazione termina con un solo gol di scarto, ma sembrano tre per come si è svolta la partita.

Anche nella ripresa è un brutto Milan quello in campo, ma il Newcastle si limita al compitino sfruttando la non presenza rossonera. Tuttavia, improvvisamente, giunge il pareggio a opera di Pulisic, che sfrutta un rimpallo dopo un’azione personale di Leao e deposita in rete da due passi; il VAR, intervenuto per un possibile offside del portoghese, convalida quasi subito il gol.

Il Newcastle è poi pericoloso a metà ripresa: prima Isak, da poco in campo, non inquadra il bersaglio di poco, ma lo fa al 69° Bruno Guimaraes con un bolide che Maignan tocca facendolo stampare sulla traversa.

Al 79° Leao si divora il fondamentale gol del raddoppio: lanciato da Jovic, il portoghese va da solo al cospetto di Dubravska, ma il suo tiro termina clamorosamente sul palo.

Al minuto 84 uno dei subentrati del Milan diviene l’eroe di serata: Chukwueze sfrutta un contropiede guidato dall’altro nuovo entrato Okafor e insacca con un tiro sul secondo palo.

Tutte le energie sono ora rivolte al contenimeno, mentre la testa e le orecchie sono rivolte a Dortmund. I minuti di recupero sono quattro, al termine dei quali prende un palo anche Tomori. Subito dopo giunge il triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Newcastle-Milan 1-2

Il Tabellino di Newcastle-Milan 1-2

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier (59′ Burn), Lascelles, Schar, Livramento; Miley (71′ Longstaff), Bruno Guimares, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon (59′ Isak). Allenatore: Howe

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Reijnders, Musah (83′ Chukwueze); Leao (88′ Bartesaghi), Loftus-Cheek (73′ Pobega), Pulisic (73′ Jovic); Giroud (83′ Okafor). Allenatore: Pioli

Marcatori: 33′ Joelinton, 59′ Pulisic, 84′ Chukwueze

Arbitro: Makkelie (HOL)

Ammoniti: Leao, Maignan, Joelinton, Jovic, Musah e Florenzi