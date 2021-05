Video Gol Highlights Napoli-Udinese 5-1: Sintesi 11-5-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Udinese 5-1, 36° Giornata Serie A: la sblocca Zielinski, raddoppia Fabian Ruiz con una magia, segna anche Okaka, tris di Lozano, poker di Di Lorenzo, palo di Insigne, che si regala la manita

Il Napoli batte l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo del martedì della trentaseiesima di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno, terzo turno infrasettimanale del girone di ritorno, sesto ed ultimo di questo campionato.

I partenopei si portano momentaneamente al secondo posto in classifica con il tredicesimo risultato utile consecutivo, di cui la decima vittoria, e ora servono altri sei punti per conquistare matematicamente la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

E’ la terza partita senza vittorie per i friulani, che aspettano solo l’aritmetica certezza per festeggiare la salvezza, nonostante abbia conquistato solo un punto negli ultimi dieci giorni.

Sintesi di Napoli-Udinese 5-1

E’ una partita non giocata benissimo nel primo tempo, disputato su ritmi molto bassi, con tanti errori in fase di costruzione da parte di entrambe le squadre, soprattutto da parte degli ospiti, che non riescono mai a trovare precisione sia nella propria metà campo che in quella dei padroni di casa, bravi ad approfittarne rubando palla con pressing aggressivo.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Di Lorenzo, su sviluppi di calcio piazzato, capace di non trovare la porta a mezzo metro di distanza, al 28′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il tap-in vincente di Zielinski sulla ribattuta di Musso alla conclusione di Osimhen, meraviglioso nel liberarsi del difensore avversario.

E al 31′ minuto i padroni di casa addirittura raddoppiano con una magia di sinistro di Fabian Ruiz, palla nel sette, su sviluppi di un calcio d’angolo di Zielinski.

Ma al 41′ minuto gli ospiti tornano in partita con un’altra invenzione, questa volta di Okaka, che protegge palla dai dieci metri su verticalizzazione di De Paul e trova l’angolino basso, incolpevole Meret, per il quale la conclusione risulta imparabile.

Anche il secondo tempo caratterizzato dalla superiorità tecnica e tattica dei padroni di casa, anche perché lasciano il pallino del gioco agli ospiti, che non sono proprio abituati a dover fare possesso palla.

Dopo i tentativi imprecisi di Insigne e Lozano, è proprio il messicano a firmare il tris al 56′ minuto sfruttando l’ennesimo errore in fase di costruzione da parte di Musso e De Paul.

E al 66′ minuto, dopo una bella parata di Musso sulla conclusione di Osimhen, arriva anche il poker di Di Lorenzo, che ribadisce in rete la palla dopo la respinta non ottimale del portiere sul colpo di testa imperioso di Manolas su sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli ospiti accusano il colpo, crollano definitivamente e vanno in completa balia dei padroni di casa, che fanno ciò che vogliono a centrocampo e continuano a macinare gioco ed occasioni in attacco, ma il palo nega la gioia del gol ad Insigne, che riuscirà a segnare solo al 90′ minuto con un bel destro.

Highlights e Video Gol di Napoli-Udinese 5-1:

Tabellino di Napoli-Udinese 5-1

Napoli (4-2-3–1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj (39′ st Mario Rui); Bakayoko (39′ st Demme), Fabian Ruiz; Lozano (30′ st Politano), Zielinski (29′ st Elmas), Insigne; Osimhen (25′ st Mertens). A disp.: Contini, Ospina, Zedadka, Petagna, Costanzo, D’Agostino, Labriola. All.: Gattuso

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao (9′ st Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (31′ st Samir); Molina, De Paul, Walace (9′ st Forestieri), Makengo (41′ st Palumbo), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (31′ st Micin). A disp.: Gasparini, Scuffet, Llorente, De Maio. All.: Gotti

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 28′ Zielinski (N), 31′ Fabian Ruiz (N), 41′ Okaka (U), 11′ st Lozano (N), 21′ st Di Lorenzo (N), 46′ st Insigne (N)

Ammoniti: Bonifazi (U)

Espulsi:

Note:

