Video Gol Highlights Napoli-Udinese 4-1: Sintesi 27-9-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Udinese 4-1, 6° Giornata Serie A: segnano Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Samardzic e Simeone

Il Napoli batte l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella sesta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

I partenopei tornano alla vittoria dopo tre partite, due pareggi consecutivi e solo due punti, per un totale di undici punti in classifica, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i friulani.

Sintesi di Napoli-Udinese 4-1

Out Gollini, Juan Jesus e Rrahmani per Rudi Garçia, che schiera Ostigard, Natan, Di Lorenzo e Mario Rui in difesa davanti a Meret, conferma Anguissa, Zielinski e Lobotka in mediana e Politano nel tridente d’attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

Lista chilometrica di indisponibili per Andrea Sottil, orfano di Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Kabasele, Masina e Padelli. In difesa confermato Kristensen con Bijol e Perez a protezione di Silvestri, a centrocampo c’è la sorpresa Payero con Ebosele, Lovric, Walace e Kamara, mentre in attacco ancora Lucca con Thauvin.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa iniziano sin da subito un vero e proprio monologo con un possesso palla di buona qualità, mentre gli ospiti si difendono dietro la propria metà campo per poi tentare di ripartire in contropiede.

Dopo un clamoroso errore sotto porta, al 19′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Zielinski, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore per fallo di Ebosele su Kvaratskhelia, grazie all’intervento del VAR.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, ma lasciano spazi per i padroni di casa, che si rendono pericolosi con Kvaratskhelia, Osimhen e Mario Rui.

E, infatti, al 39′ minuto i padroni di casa raddoppiano con l’uomo più atteso, proprio Osimhen, su assist di Politano, al termine di alcuni giorni davvero incredibili per situazioni extra campo.

Nel finale gli ospiti si fanno vedere in attacco, rendendosi pericolosi con una bella conclusione fuori area di Lovric.

Il secondo tempo è molto simile alla prima frazione di gioco, visto che i padroni di casa continuano a macinare gioco ed occasioni.

Inizia la grande serata di Kvaratskhelia, che colpisce due pali tra le sostituzioni che vedono coinvolti Cajuste, Pereyra, Zemura, Ferreira, Success, Samardzic, Simeone e Lindstrom al posto di Zielinski, Lovric, Kamara, Ebosele, Thauvin, Walace, Osimhen e Politano, oltre al giallo per Perez.

Al 74′ minuto i padroni di casa calano il tris con Kvaratskhelia, che finalmente si sblocca sfruttando l’errore della difesa avversaria ed è bravissimo a saltare anche il portiere.

Al 79′ minuto gli ospiti segnano con Samardzic al termine di una meravigliosa giocata personale.

Ma al 81′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Simeone su assist di Kvaratskhelia.

Nel finale i padroni di casa sfiorano la manita ancora con Simeone dopo l’ennesima grande giocata di Samardzic e l’entrata in campo di Elmas e Raspadori al posto di Anguissa e Kvaratskhelia.

Highlights e Video Gol di Napoli-Udinese 4-1:

Tabellino di Napoli-Udinese 4-1

Marcatori: 19′ p.t. Zielinski (r) (N), 39′ p.t. Osimhen (N), 29′ s.t. Kvaratskhelia (N), 35′ s.t. Samardzic (U), 37′ s.t. Simeone (N).

Assist: 39′ p.t. Politano (N), 35′ s.t. Success (U), 37′ s.t. Kvaratskhelia (N).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa (38′ s.t. Raspadori), Lobotka, Zielinski (26′ s.t. Cajuste); Politano (18′ s.t. Lindstrom), Osimhen (18′ s.t. Simeone), Kvaratskhelia (38′ s.t. Elmas). All. Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele (13′ s.t. Ferreira), Lovric (27′ s.t. Pereyra), Walace (13′ s.t. Samardzic), Payero, Kamara (27′ s.t. Zemura); Thauvin (13′ s.t. Success), Lucca. All. Sottil.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 17′ s.t. Perez (U).

Espulsi: –