Video Gol Highlights Napoli-Torino 1-1: Sintesi 8-3-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Torino 1-1, 28° Giornata Serie A: segnano Kvaratskhelia e Sanabria

Solo un pareggio tra Napoli e Torino allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo del venerdì della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

Quinto risultato utile consecutivo per i partenopei, che si portano a quota quarantaquattro punti in classifica, mentre i granata pareggiano la seconda partita consecutiva allungando a quattro la striscia di partite senza vittorie.

Sintesi di Napoli-Torino 1-1

Out Cajuste e Ngonge per Francesco Calzona, che sceglie Ostigard e Juan Jesus in difesa con Mario Rui e Di Lorenzo davanti a Meret, torna Zielinski in mediana con Anguissa e Lobotka, mentre in attacco ci sono i titolari Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Non ci sono Ilic, Lovato, Ricci, Schuurs e Tameze per Ivan Juric, che recupera Buongiorno in difesa con Djidji e Rodriguez a protezione di Milinkovic-Savic, a centrocampo c’è Gineitis con Linetty, Bellanova e Masina, mentre in attacco sorpresa Pellegri con Vlasic e Zapata.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno molto possesso palla, mentre gli ospiti pressano con aggressività, marcano ad uomo non permettendo agli avversari di trovare spazi e velocità di manovra.

I padroni di casa si divorano il vantaggio prima con Kvaratskhelia, che spara addosso a Milinkovic-Savic, e Osimhen, che di testa non trova la porta, rischiando sul destro di Zapata, che trova la pronta risposta di Meret.

Vengono ammoniti Di Lorenzo, Zapata e Juan Jesus prima della clamorosa occasione di Kvaratskhelia, che obbliga Milinkovic-Savic al miracolo, giallo anche per Buongiorno. .

Anche nel secondo tempo la partita è davvero molto bella e divertente, visto che le due squadre continuano a macinare gioco ed occasioni.

Dopo i tentativi di Anguissa, Politano e Zapata, al 61′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Kvaratskhelia, che trova il gol del vantaggio su assist di Mario Rui.

Entra Sanabria al posto di Pellegri e segna subito il gol del pareggio al 64′ minuto con una meravigliosa rovesciata sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Entrano Raspadori, Traore, Sazanov e Olivera al posto di Zielinski, Politano, Djidji e Mario Rui, ma inizia il grande assalto dei padroni di casa alla porta avversaria, con le occasioni di Kvaratskhelia, Osimhen e Juan Jesus.

Spazio per Vojvoda, Lazaro e Lindstrom al posto di Bellanova, Linetty e Lobotka, ma nel finale Kvartskhelia viene fermato dalla traversa.

Highlights e Video Gol di Napoli-Torino 1-1:

Tabellino di Napoli-Torino 1-1

Marcatori: 15′ s.t. Kvaratskhelia (N), 19′ s.t. Sanabria (T).

Assist: 15′ s.t. Mario Rui (N).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (34′ s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka (47′ s.t. Lindstrom), Zielinski (23′ s.t. Traorè); Politano (23′ s.t. Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (31′ s.t. Sazonov), Buongiorno, Masina; Bellanova (42′ s.t. Lazaro), Linetty (43′ s.t. Vojvoda), Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Pellegri (18′ s.t. Sanabria). All. Paro.

Arbitro: Orsato di Schio.

Ammoniti: 31′ p.t. Zapata (T), 35′ p.t. Osimhen (N), 39′ p.t. Juan Jesus (N), 48′ s.t. Buongiorno (T).

Espulsi: –