Video Gol Highlights Napoli-Torino 1-0: Sintesi 17-10-2021

Il Napoli batte il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo pomeridiano della domenica dell’ottava giornata di Serie A.

I partenopei non si fermano più, non sanno cosa significhi la parola sconfitta, conquistando l’ottava vittoria consecutiva in campionato, l’en plein in altrettante partite, che vale il primo posto in classifica.

E’ la seconda sconfitta consecutiva per i granata, che non vincono la quarta partita consecutiva, in cui hanno collezionato solo due punti.

Napoli-Torino, 8° giornata Serie A 17-10-2021

Sintesi di Napoli-Torino 1-0

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti pressano con grande aggressività gli avversari.

Ci prova subito Osimhen, che sfiora più volte il vantaggio, mentre Milinkovic-Savic al 25′ minuto para il calcio di rigore a Insigne, fischiato dall’arbitro per fallo di Kone su Di Lorenzo.

Finalmente gli ospiti cominciano a farsi vedere in attacco affidandosi al talento di Brekalo, che impegna Ospina, ma nel finale ancora Milinkovic-Savic deve fare il fenomeno su Koulibaly.

Anche il secondo tempo è molto divertente e spettacolare, anche perché gli ospiti alzano il baricentro e sono molto più presenti nella trequarti, mentre i padroni di casa puntano sui contropiedi.

Dopo la rete annullata a Di Lorenzo per posizione di fuorigioco al 56′ minuto e il palo di Lozano, ci vuole solo un grandissimo Ospina per fermare gli avversari, visto che fa il fenomeno su Brekalo più volte.

Al 82′ minuto i padroni di casa finalmente sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Osimhen, su cross rimpallato di Koulibaly.

Nel finale è grande assalto degli ospiti, ma non riescono mai a tirare a porta.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Politano 5,5 (13′ st Lozano 6,5 (44′ st Jesus)), Zielinski 5,5 (26′ st Mertens), Insigne 5 (26′ st Elmas); Osimhen.

Allenatore: Spalletti



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez 6 (21′ st Buongiorno); Singo, Lukic, Mandragora sv (8′ Kone (45′ st Warming)), Aina; Linetty 5 (22′ st Pobega), Brekalo; Sanabria 5 (22′ st Belotti).

Allenatore: Juric



Arbitro: Sacchi

Marcatori: 36′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Rodriguez (T), Linetty (T), Pobega (T), Koulibaly (N), Anguissa (N), Belotti (T)

Espulsi:

