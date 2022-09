Video Gol Highlights Napoli-Spezia 1-0: Sintesi 10-9-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Spezia 1-0, 6° Giornata Serie A: segna Raspadori

Il Napoli batte di misura lo Spezia allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel primo anticipo del sabato della sesta giornata di Serie A.

Sesto risultato utile consecutivo per i partenopei in campionato, seconda vittoria consecutiva e, contando anche le coppe, addirittura settimo risultato consecutivo e terza vittoria consecutiva.

Impresa solo sfiorata per i liguri, che hanno resistito per poi capitolare solo nel finale perdendo quindi la seconda partita nei primi sei turni di campionato, in cui hanno racimolato cinque punti.

Sintesi di Napoli-Spezia 1-0

Tante sorprese nel turnover di Luciano Spalletti, orfano di Osimhen e Demme, che schiera Juan Jesus in difesa, dove torna Mario Rui con Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret, e c’è spazio per Ndombele e Elmas in mediana con Anguissa. In attacco spazio a Raspadori con Kvaratskhelia e Politano.

Tantissime assenze, invece, per Luca Gotti, che dovrà fare a meno di Amian, Ferrer, Ekdal, Maldini e Verde. In difesa spazio a Kiwior e Holm con Nikolaou a protezione di Dragowski, mentre nella linea di centrocampo a cinque giocano Gyasi, Ampadu, Bastoni, Reca e Bourabia. In attacco Agudelo gioca alle spalle di Nzola.

E’ una partita molto tattica ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi risultano abbastanza blandi. I padroni di casa iniziano un vero e proprio monologo con il proprio possesso palla, mentre gli ospiti si difendono completamente dietro la linea della palla chiudendo tutti gli spazi e tentando di ripartire in contropiede.

Il più pericoloso è il solito Kvaratskhelia, che ci prova più volte con i suoi dribbling e le sue conclusioni, ma Dragowski è sempre attento, così come anche su Elmas e Raspadori.

Con il passare dei minuti, però, gli ospiti sembrano trovare le giuste misure raddoppiando e triplicando con Ampadu e Holm il georgiano e riescono ad alzare un po’ il baricentro, sfiorando il gol del vantaggio nel finale con Gyasi, poco dopo anche ammonito, sul quale è decisivo Meret.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Lobotka per Ndombele e subito si vede la differenza, visto che i padroni di casa risultano più veloci nel giro della palla contro avversari sempre ben piazzati in campo, che concedono pochi spazi.

Ci deve pensare subito Dragowski a salvare il risultato su Anguissa prima dell’entrata in campo di Lozano e Zielinski per Politano e Anguissa, ma il portiere si fa trovare pronto proprio su Zielinski.

Gli ospiti provano a cambiare qualcosa con Kovalenko al posto di Bastoni, ma entrano anche Simeone per Kvaratskhelia spostando quindi Raspadori sulla sinistra e i vari Gaetano, Ellertsson e Hristov per Elmas, anche ammonito, Ampadu e Bourabia.

Gli ospiti guadagnano in coraggio sfiorando il gol del vantaggio con Kiwior, che prova ad approfittare della frittata di Mario Rui e Meret, ma Rrahmani salva sulla linea, e poco dopo c’è un giallo anche per Dragowski.

C’è spazio anche per Sala al posto di uno stanchissimo Agudelo dopo un destro altissimo di Raspadori, che obbliga Dragowski al mezzo miracolo, e Lozano colpisce solo l’esterno della rete.

Nel finale i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Raspadori al 89′ minuto, su assist di Lozano, dopo il liscio di Gaetano.

ECCOLO IL PRIMO DI JACK! #NapoliSpezia 1️⃣-0️⃣ — Lega Serie A (@SerieA) September 10, 2022

Highlights e Video Gol di Napoli-Spezia 1-0:

Tabellino di Napoli-Spezia 1-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (12′ st Zielinski), Ndombele (1′ st Lobotka), Elmas (30′ st Gaetano); Politano (17′ st Lozano), Raspadori, Kvaratskhelia (22′ st Simeone). A disp.: Marfella, Sirigu, Kim, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zerbin. All.: Spalletti



Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu (25′ st Hristov), Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo (36′ st Sala), Bourabia (25′ st Ellertsson), Bastoni (17′ st Kovalenko), Reca; Gyasi, Nzola. A disp.: Zoet, Zovko, Caldara, Sher, Strelec, Beck, Sanca. All.: Gotti



Arbitro: Santoro

Marcatori: 44′ st Raspadori (N)

Ammoniti: Gyasi (S), Elmas (N), Dragowski (S)

Espulsi:

Note: Al 38′ st ammonito Spalletti (N) per proteste, poi espulso al 91′