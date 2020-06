Video Gol Highlights Napoli-Spal 3-1: sintesi 28-6-2020

Non proprio tutto fin troppo facile per il Napoli, che batte senza troppi problemi la Spal allo Stadio San Paolo di Napoli nella 28° giornata di Serie A, 9° turno del girone di ritorno.

I partenopei hanno padroneggiato in campo, divertendosi con il tridente d’attacco, apparso in grande forma, grazie al quale è stata portata a casa la quinta vittoria consecutiva in campionato, nel primo tempo, mentre hanno sofferto molto nel secondo tempo.

I ferraresi collezionano la seconda sconfitta consecutiva e, ormai, possono considerarsi retrocessi, visto che la quota salvezza otto punti, nonostante una prestazione più che dignitosa.

E’ una bella partita nel primo tempo, giocato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa padroneggiano in lungo ed in largo, mentre gli ospiti si difendono nella propria metà campo tentando di sfruttare l’eccessiva lunghezza delle distanze degli avversari.

Neanche il tempo di studiare la situazione, che al 5′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Mertens, bellissimo pallonetto sul portiere su assist di Fabian Ruiz.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo e rischiano di affondare sulla conclusione di Elmas, di poco a lato, mentre il palo ferma Insigne sul più bello.

All’improvviso, però, al 29′ minuto gli ospiti pareggiano inaspettatamente e clamorosamente proprio con Petagna, che approfitta della dormita clamorosa di Koulibaly sull’accelerazione fatale di Reca.

Ma non è successo niente per i padroni di casa, visto che i padroni di casa tornano a macinare gioco tornando in vantaggio al 36′ minuto con Callejon, su assist perfetto di Elmas.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, rendendosi pericolosi con Cerri, ma rischiando di subire anche il terzo gol sulla giocata personale di Mario Rui, prima della rete di Insigne al 47′ minuto, su assist di Mertens, annullata dal Var per fuorigioco.

Sembra cambiare qualcosa nel secondo tempo, visto che i padroni di casa cominciano ad allungarsi, permettendo agli ospiti di farsi vedere costantemente in attacco, cercando di approfittare degli errori degli avversari.

E’ Valori a divorarsi il possibile gol del pareggio, prima del gol che di fatto chiude la partita al 78′ minuto di Younes, al posto giusto al momento giusto su assist di Fabian Ruiz.

Nel finale c’è ancora tempo per una bella punizione di Ghoulam, attento Letiça, e qualche bella giocata di Younes e Floccari, leggermente imprecisi.

NAPOLI-SPAL 3-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Hysaj 6,5, Maksimovic 6, Koulibaly 6 (35′ st Manolas sv), Mario Rui 6 (35′ st Ghoulam sv); Fabian 7, Lobotka, Elmas 6,5; Callejon 6,5 (31′ st Younes 7), Mertens 7 (19′ st Milik 6), Insigne 6,5 (19′ st Lozano 6,5). A disp.: Ospina, Karnezis, Demme, Luperto, Zielinski, Politano, Di Lorenzo. All.: Gattuso 7

Spal (4-4-2): Letica 5; Cionek 5,5, Vicari 5,5, Felipe 5,5, Reca 5 (1′ st Valoti 6); Murgia 5,5 (30′ st Dabo sv), Missiroli 5,5, Fares 6; Strefezza 5,5 (30′ st D’Alessandro sv), Petagna 6,5 (35′ st Floccari sv), Cerri 5,5. A disp.: Thiam, Meneghetti, Valdifiori, Castro, Sala, Tomovic, Bonifazi, D’Alessandro, Tunjov. All.: Di Biagio 6

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 3′ Mertens (N), 29′ Petagna (S), 37′ Callejon (N), 33′ st Younes (N)

Ammoniti: Valoti, Fares, Felipe (S)

Espulsi: –

