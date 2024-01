Video Gol Highlights Napoli-Salernitana 2-1: Sintesi 13-1-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Salernitana 2-1, 20° Giornata Serie A: segnano Candreva, Politano e Rrahmani

Il Napoli batte la Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale del girone di ritorno.

I partenopei tornano alla vittoria dopo tre partite portandosi a quota trentuno punti in classifica, vincendo il derby campano contro gli amaranto, che racimolano la seconda sconfitta consecutiva.

Napoli-Salernitana

Sintesi di Napoli-Salernitana 2-1

Indisponibili Natan, Olivera, Meret, Zielinski, Mazzocchi, Anguissa e Osimhen per Walter Mazzarri, che lancia Gaetano in mediana con Cajuste e Lobotka e si affida a Simeone in attacco con Politano e Kvaratskhelia, mentre in difesa confermato Juan Jesus con Di Lorenzo, Rrahmani e Mario Rui davanti a Gollini.

Non ci sono Bohinen, Coulibaly, Dia, Jovine Cabral, Kastanos, Maggiore e Pirola per Pippo Inzaghi, che schiera Gyomber, Fazio e Lovato in difesa a protezione del rientrante Ochoa, a centrocampo ci sono Sambia, Legowski, Martegani e Bradaric, mentre in attacco Tchaouna e Candreva alle spalle di Simy.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Il possesso palla dei padroni di casa è molto lento, così da permettere gli ospiti di difendersi con ordine e compattezza.

Al 28′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Candreva, che trova il gol del vantaggio con una bellissima giocata personale.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo avversaria attaccando a testa bassa e rendendosi pericolosi con Simeone, sul quale è bravissimo Ochoa, e Politano, conclusione imprecisa.

Dopo il giallo a Cajuste e Legowski, al 48′ minuto i padroni di casa pareggiano con Politano, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Fazio su Simeone.

Crescono sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo più divertente, visto che le due squadre si sforzano maggiormente tentando anche giocate difficili.

Dopo i tentativi di Cajuste e Kvaratskhelia, che non trovano la porta, entrano Raspadori, Zerbin e Pierozzi al posto di Gaetano, del solito pericoloso Politano e Legowski.

Sale in cattedra Kvaratskhelia, che prova a prendersi la squadra sulle spalle con le proprie giocate, mentre si fanno male Sambia, Cajuste e Gyomber, sostituiti da Bronn, Demme e Daniliuc, ed entra anche Ikwuemesi per Simy.

Succede di tutto nel finale tra i miracoli di Ochoa su Kvaratskhelia e Raspadoria, il giallo a Bradaric e il gol vittoria di Rrahmani, anche ammonito con Kvaratskhelia, al 96′ minuto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Highlights e Video Gol di Napoli-Salernitana 2-1:

Tabellino di Napoli-Salernitana 2-1

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste (77′ Demme), Lobotka, Gaetano (56′ Raspadori); Politano (66′ Zerbin), Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber (83′ Daniliuc), Lovato, Fazio; Sambia (91′ Bronn), Martegani, Legowski (66′ Pierozzi), Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy (91′ Ikwuemesi). All. Inzaghi

Arbitro: Livio Marinelli

Gol: 29′ Candreva (S), 48′ pt rig. Politano (N), 96′ Rrahmani (N)

Assist: Bradaric (S, 0-1)

Ammoniti: Cajuste, Legowski, Bradaric, Rrahmani, Kvaratskhelia

Espulsi: nessuno