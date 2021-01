Video Gol Highlights Napoli-Parma 2-0: Sintesi 31-1-2021

Il Napoli batte il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo pomeridiano della domenica della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i partenopei, contando anche la coppa nazionale, grazie a cui viene cancellata la sconfitta della scorsa settimana.

Seconda sconfitta consecutiva per gli emiliani, che hanno collezionato un solo punto nelle ultime tre partite, cioè dal cambio in panchina.

La sintesi di Napoli-Parma 2-0

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma senza grandi idee, mentre gli ospiti si affidano ai contropiedi.

Al 32′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Elmas, bravo a dribblare due avversari, praticamente al primo tiro in porta della partita.

Gli ospiti provano a reagire, ma non riescono a far girare la palla, anche per merito dei padroni di casa, bravi ad addormentare il gioco e a rendersi pericolosi in attacco con Lozano nel finale, poco cinico sotto porta.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti provano ad alzare il baricentro pressando in maniera aggressiva, obbligando i padroni di casa a gestire il possesso palla.

Gli ospiti si rendono pericolosi in attacco con i contropiedi di Gervinho, ma manca sempre la giocata vincente, così come a Kurtic, mentre i padroni di casa raddoppiano al 82′ minuto con Politano, tiro deviato da Gagliolo.

Il tabellino di Napoli-Parma 2-0

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6 (32′ st Hysaj sv); Elmas 7 (32′ st Maksimovic sv), Demme 5,5, Zielinski 5,5 (25′ st Bakayoko 6); Lozano 6, Petagna 5 (18′ st Politano 6,5), Insigne 6. A disp.: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Lobotka, Osimhen, Cioffi. All.: Gattuso 6

Parma (4-3-3): Sepe 6; Conti 5,5, Osorio 5,5, Gagliolo 5,5, Pezzella 5,5 (34′ st Busi sv); Grassi 5 (1′ st Hernani 6), Brugman 5,5 (35′ st Man sv), Kurtic 5,5 (36′ st Cyprien sv); Kucka 6, Cornelius 4,5, Gervinho 5,5. A disp.: Colombi, Dierckx, Iacoponi, Zagaritis, Sohm, Brunetta, Mihaila, Sprocati. All.: D’Aversa 5,5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 32′ Elmas (N), 37′ st Politano (N)

Ammoniti: Gagliolo (P), Pezzella (P), Conti (P), Demme (N), Elmas (N), Brugman (P)

Espulsi: –

