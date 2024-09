Video Gol Highlights Napoli-Monza 2-0: Sintesi 29-9-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Monza 2-0, 6° Giornata Serie A: segnano Politano e Kvaratskhelia

Il Napoli batte il Monza allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo della domenica sera della sesta giornata di Serie A.

I partenopei volano in testa alla classifica dopo il pareggio della scorsa settimana con il quinto risultato utile consecutivo, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i brianzoli.

Sintesi di Napoli-Monza 2-0

Infortunato Meret, che si aggiunge a Mario Rui per Antonio Conte, che schiera Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa davanti a Caprile, a centrocampo ci sono Anguissa, Lobotka e McTominay, in attacco confermato Politano con Lukaku e Kvaratskhelia.

Non ci sono Ciurria, Cragno, Gagliardini e Vignato per Alessandro Nesta, che punta su Izzo, Pablo Marì e Carboni in difesa a protezione di Turati, con Pereira, Bianco, Bondo e Kyriakopoulos a centrocampo, ancora Maldini e Pessina sulla trequarti alle spalle di Djuric unica punta.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti, dopo un ottimo inizio di personalità, provano a difendersi chiudendo tutti gli spazi.

Al 22′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato alla prima azione con Politano, che trova il gol del vantaggio al termine di un bell’uno-due con Lukaku.

Vengono ammoniti Maldini e Kvaratskhelia, che al 34′ minuto raddoppia sfruttando una palla in area di rigore dopo un rimpallo tra McTominay e Carboni.

Nel finale anche Izzo riceve il cartellino giallo e gli ospiti crollano totalmente, rischiando sulla conclusione di Anguissa.

Molto più equilibrato il secondo tempo, anche grazie ad un atteggiamento più ordinato e compatto da parte degli ospiti, che riescono a tenere lontani gli avversari dall’area di rigore.

Dopo aver sfiorato più volte il tris con Lukaku e McTominay, gli ospiti si fanno vedere in attacco con Djuric e Maldini, senza fortuna, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Mazzocchi, Caprari, D’Ambrosio, Raspadori e David Neres al posto di Kvaratskhelia, Izzo, Bianco, Politano e Lukaku.

Nel finale Raspadori colpisce solo l’esterno della rete e David Neres sfiora il palo, mentre entrano anche Spinazzola e Gilmour al posto di Lobotka e Olivera.

Highlights e Video Gol di Napoli-Monza 2-0:

Tabellino di Napoli-Monza 2-0

Napoli (4-3-3): Caprile 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6,5, Olivera 6 (47′ st Spinazzola sv); Anguissa 7, Lobotka 6,5 (47′ st Gilmour sv), McTominay 6,5; Politano 7 (42′ st Neres sv), Lukaku 6 (42′ st Raspadori sv), Kvaratskhelia 7,5 (30′ st Mazzocchi sv). A disp.: Contini, Turi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Zerbin, Folorunsho, Ngonge, Simeone. All.: Conte.



Monza (3-4-2-1): Turati 5; Izzo 5,5 (37′ st D’Ambrosio sv), Marì 5,5, Carboni 5; Pereira 5,5, Bianco 5 (38′ st Caprari sv), Bondo 6, Kyriakopoulos 5; Pessina 6, Maldini 6,5; Djuric 5,5. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Birindelli, Postiglione, Forson, Valoti, Berretta, Maric. All.: Nesta.



Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 22′ Politano (N), 33′ Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Kvaratskhelia (N), Maldini, Izzo (M).

Espulsi: –

