Video Gol Highlights Napoli-Lazio 0-1: Sintesi 3-3-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Lazio 0-1, 25° Giornata Serie A: decide Vecino

La Lazio batte il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo del venerdì della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Prima sconfitta casalinga, e seconda in venticinque partite, in questo campionato per i partenopei, terza totale, che vengono frenati dopo sette vittorie consecutive.

Colpaccio e grande impresa per i biancocelesti, che vince la terza partita consecutiva e volta al secondo posto in classifica con quarantotto punti, in attesa delle altre.

Sintesi di Napoli-Lazio 0-1

Out Mario Rui e Raspadori per Luciano Spalletti, che si affida a Olivera in difesa con Rrahmani, Kim e Di Lorenzo davanti a Meret, scegliendo i titolari a centrocampo con il trio Zielinski, Anguissa e Lobotka e in attacco con Lozano al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia.

Squalificato Casale per Maurizio Sarri, che ritrova Romagnoli al fianco del confermato Patric in una difesa completata da Hysaj e Marusic a protezione di Provedel, sorpresa Vecino in mediana con Luis Alberto e Milinkovic-Savic, mentre in attacco c’è il tridente titolare con Felipe Anderson e Zaccagni.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno un possesso palla reso troppo lento dall’ottima fase difensiva degli ospiti, che si difendono compatti in venticinque metri, pressano con grande aggressività e chiudono tutti gli spazi.

Partono fortissimo gli ospiti, che subito sfiorano il vantaggio con Vecino, ma Di Lorenzo salva sulla linea, mentre i padroni di casa riescono a farsi vedere in attacco solo con qualche tiro dalla media distanza, senza spaventare Provedel, e viene ammonito Patric.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa continuano ad avere in mano il pallino del gioco, accelerando nel possesso palla, mentre gli ospiti provano a non concedere spazi e ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Zielinski, Pedro sostituisce Felipe Anderson, viene ammonito Osimhen e al 67′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Vecino, che trova il gol del vantaggio con una botta da fuori area su una respinta di Kvaratskhelia al termine di un bel contropiede.

Spazio a Politano e Elmas, poi ammonito, per Lozano e Anguissa, che spingono l’assedio dei padroni di casa alla porta di Provedel, che salva il risultato dopo la clamorosa traversa colpita da Osimhen.

Girandola di cambi: dentro Cancellieri, Ndombele, Simeone e Cataldi, fuori Zaccagni, Lobotka, Zielinski e Luis Alberto.

Nel finale gli ospiti colpiscono l’incrocio dei pali sul calcio di punizione di Milinkovic-Savic, Zedadka rileva Olivera e viene ammonito Marusic.

Highlights e Video Gol di Napoli-Lazio 0-1:

Tabellino di Napoli-Lazio 0-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera (49′ st Zedadka); Anguissa (26′ st Elmas), Lobotka (39′ st Ndombelé), Zielinski (39′ st Simeone); Lozano (26′ st Politano), Osimhen, Kvaratskhelia.

A disp.: Marfelli, Gollini, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zerbin, Gaetano. All.: Spalletti



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto (43′ st Cataldi); Felipe Anderson (14′ st Pedro), Immobile, Zaccagni (39′ st Cancellieri).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Gila, Marcos Antonio, Romero, Lazzari, Basic, Fares. All.: Sarri



Arbitro: Pairetto

Marcatori: 22′ st Vecino (L)

Ammoniti: Osimhen, Elmas (N); Patric, Marusic (L)

Espulsi: –