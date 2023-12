Video Gol Highlights Napoli-Frosinone 0-4: Sintesi 19-12-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Frosinone 0-4, Ottavi di finale di Coppa Italia: segnano Harroui, Barrenechea, Cheddira e Caso

Il Frosinone distrugge il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sintesi di Napoli-Frosinone 0-4

Tantissimo turnover per Walter Mazzarri, orfano di Elmas e Anguissa. A porta c’è Gollini, in difesa chance per Zanoli e Ostigard con Mario Rui e Natan, mentre in mediana si vedono Demme e Gaetano al fianco di Cajuste e il tridente d’attacco è formato da Raspadori, Simeone e Lindstrom.

Undici tutto da scoprire come sistemazione tattica per Eusebio Di Francesco, che potrebbe aver adattato Garritano in difesa con Lusuardi, Okoli e Monterisi a protezione di Cerofolini, mentre in mediana viene confermato Brescianini con Bourabia e Barrenechea, chance importante per Caso e Kvernadze in attacco con Cheddira, ma potrebbe essere un 3-5-2 con il georgiano e l’ex capitano sulle fasce.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, in cui si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Lindstrom, sul quale è attento Cerofolini, e Raspadori, fermato dal palo esterno, mentre al 37′ minuto viene annullata la rete di Simeone per un fallo di mano ravvisato dal VAR.

Nel finale vengono ammoniti Bourabia e Kvernadze prima della decisiva parata di Cerofolini sulla punizione di Raspadori.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Lirola per Kvernadze e con il palo di Mario Rui direttamte da calcio di punizione.

Entrano anche Lobotka, Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen al posto di Demme, Mario Rui, Raspadori e Simeone, mentre viene ammonito Cajuste.

Al 65′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Barrenechea, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Spazio per Harroui e Gelli al posto di Brescianini e Bourabia, ma al 70′ minuto gli ospiti raddoppiano con Caso, anche ammonito per essersi tolto la maglia, che sfrutta un clamoroso errore di Di Lorenzo.

Entrano Romagnoli, Soule e Politano, subito ammonito con Monterisi, Harroui e Gaetano, al posto di Lusuardi, Caso e Lindstrom, mentre Gollini salva tutto su Gelli.

Al 91′ minuto gli ospiti segnano ancora con Cheddira, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Di Lorenzo su Gelli.

E al 95′ minuto arriva il clamoroso poker di Harroui al termine di un bel contropiede.

Highlights e Video Gol di Napoli-Frosinone 0-4:

Tabellino di Napoli-Frosinone 0-4

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom (73′ Politano), Simeone (63′ Osimhen), Raspadori (63′ Kvaratskhelia). All. Mazzarri

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi (86′ Romagnoli); Kvernadze (46′ Lirola), Bourabia (66′ Gelli), Barrenechea, Brescianini (66′ Harroui), Garritano; Caso, Cheddira. All. Di Francesco

Arbitro: Rosario Abisso

Gol: 65′ Barrenechea, 70′ Caso, 91′ Cheddira, 95′ Harroui

Ammoniti: Bourabia, Kvernadze, Cajuste, Harroui, Lusuardi

Espulsi: nessuno