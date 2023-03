Video Gol Highlights Napoli-Eintracht 3-0: Sintesi 15-3-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Eintracht Francoforte 3-0, Ritorno Ottavi di finale Champions League: doppietta di Osimhen, segna anche Zielinski su rigore

Il Napoli distrugge l’Eintracht Francoforte allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Continua la magica stagione dei partenopei, che scrivono la storia qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale, eliminando allo stesso tempo la squadra vincitrice della scorsa seconda coppa europea, al termine di una giornata iniziata con scontri e guerriglie tra le tifoserie.

Sintesi di Napoli-Eintracht Francoforte 3-0

Ancora infortunato Raspadori per Luciano Spalletti, che recupera Meret a porta e Mario Rui in una difesa completata da Kim, Rrahmani e Di Lorenzo, mentre in mediana ci sono i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski e viene confermato Politano in attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

Assenze importanti per Oliver Glasner, orfano di Ebimbe, Muani, Lindstrom e Wenig. Il quartetto d’attacco è composto da Borrè unica punta e il tridente dei trequartisti formato da Gotze, Knauff e Kamada. In mediana ci sono Sow e Rode, mentre in difesa Buta, Tuta, Ndicka e Lenz proveranno a proteggere Trapp.

E’ una partita giocata su ritmi davvero intensi nel primo tempo. I padroni di casa fanno un possesso palla accerchiante, mentre gli ospiti si difendono nella propria metà campo risultando compatti ed ordinati, non lesinando nel pressing super aggressivo.

Ci provano Politano e Kvaratskhelia, ma manca sempre la giocata vincente proprio sul più bello, mentre vengono ammoniti Ndicka e Lenz.

Proprio quando la prima frazione di gioco sempre ormai spegnersi, al 46′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con il solito Osimhen, che trova il gol del vantaggio con un imperioso stacco di testa, ma completamente lasciato senza marcatura dai difensori avversari, sul cross di Politano.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dal monologo e dominio dei padroni di casa contro ospiti fin troppo non all’altezza della situazione.

Al 52′ minuto i padroni di casa raddoppiano con la doppietta di Osimhen, che conclude una bellissima azione corale su assist di Di Lorenzo.

Dopo il miracolo di Trapp su Kvaratskhelia e l’entrata in campo di Alidou per Knauff, al 64′ minuto i padroni di casa calano il tris con Zielinski, che trasforma il calcio di rigore per fallo di un avversario.

Il terzo gol taglia le gambe agli ospiti, che scompaiono dalla partita, anche perché la gestione dei padroni di casa è assolutamente perfetta sia dei ritmi che delle varie situazioni di gioco.

Spazio a Juan Jesus, che verrà anche ammonito, come Gotze, Lozano, Max, Elmas, Ndombele, Jakic e Simeone, che subentrano per Kim, Politano, Lenz, Kvaratskhelia, Zielinski, Rode e Osimhen nel finale.

Highlights e Video Gol di Napoli-Eintracht Francoforte 3-0:

Tabellino di Napoli-Eintracht Francoforte 3-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (21′ st Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (29′ st Ndombelé); Politano (22′ st Lozano), Osimhen (36′ st Simeone), Kvaratskhelia (29′ st Elmas). A disp.: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Gaetano. All.: Spalletti



Eintracht (3-4-2-1): Trapp; Buta, Tuta, Ndicka, Lenz (22′ st Max); Knauff (17′ st Alidou), Rode (29′ st Jakic), Sow, Kamada; Gotze; Borré. A disp.: Ramaj, Smolcic, Toure, Hasebe, Alario, Chandler. All.: Glasner



Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Marcatori: 47′ e 8′ st Osimhen (N), 19′ st rig. Zielinski (N)

Ammoniti: Ndicka (E), Lenz (E), Gotze (E), Juan Jesus (N)

Espulsi:

Note: