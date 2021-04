Video Gol Highlights Napoli-Crotone 4-3: Sintesi 3-4-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Crotone 4-3, 29° Giornata Serie A: la sblocca Insigne, raddoppia Osimhen, segna Simy, che si regala la doppietta dopo il tris di Mertens su punizione, pareggia Messias, decide Di Lorenzo

Non è tutto troppo facile per il Napoli, che batte dopo un tentativo di rimonta il Crotone allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

Continua l’ottimo momento dei partenopei, che racimolano la quarta vittoria consecutiva, nonché il sesto risultato utile consecutivo alimentando le proprie speranze di lotta per i primissimi posti in classifica.

Bruttissima sconfitta per il morale dei pitagorici, che perdono la terza partita consecutiva e, ormai, possono ritenersi già retrocessi, seppur manchi ancora la matematica certezza.

Sintesi di Napoli-Crotone 4-3

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Sin da subito i padroni di casa fanno un vero e proprio monologo, attraverso un possesso palla di grande qualità, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla e cercano di ripartire in contropiede.

Dopo i clamorosi errori sotto porta di Bakayoko e Insigne, clamorosamente imprecisi, è proprio il capitano a sbloccare il risultato al 19′ minuto trovando il gol del vantaggio su assist di Di Lorenzo, grazie però a due deviazione decisive degli avversari.

Neanche il tempo di mettere il pallone a centrocampo che i padroni di casa raddoppiano al 22′ minuto con Osimhen, su assist di Insigne, dopo una bellissima triangolazione con Fabian Ruiz.

Ma al 25′ minuto gli ospiti provano a tornare in partita accorciando con Simy, bellissimo destro a volo su assist di Benali, bravo ad approfittare dell’errore di Manolas.

Dopo questi sei minuti incandescenti, gli ospiti sembrano perdere la concentrazione mentale, vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittarne per spingere sull’acceleratore gestendo bene i ritmi e, soprattutto, tentando di chiudere i giochi.

E, infatti, al 34′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Mertens direttamente da calcio di punizione, il secondo consecutivo dopo quello prima della sosta.

Nel finale gli ospiti accusano il colpo e rischiano di subire una vera e propria goleada, ma il palo ferma Mertens negandogli la doppietta.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, nonostante il super inizio degli ospiti, che prima si rendono pericolosi con Messias e poi segnano ancora al 48′ minuto, ancora Simy, che si regala la doppietta con un bel colpo di testa su assist proprio del brasiliano.

La partita è ancora viva, il risultato è ancora aperto, visto che le due squadre vogliono assolutamente portare a casa la vittoria, come dimostra la grandissima giocata di Insigne, che sfiora la traversa con un pallonetto da centrocampo.

Al 59′ minuto clamoroso errore di Maksimovic, che sbaglia lo stop e lancia a porta Messias, che trova il meritatissimo pareggio non sbagliando tutto solo davanti al portiere.

La clamorosa rimonta subita fa arrabbiare i padroni di casa, che cercano in tutti i modi di reagire provando ad assaltare la difesa degli ospiti, che de ringraziare Cordaz per la grande risposta sui colpi di testa di Di Lorenzo e Lozano.

Al 72′ minuto i padroni di casa tornano nuovamente in vantaggio con un bellissimo sinistro di Di Lorenzo, dopo il giro della palla di Insigne e Elmas.

Gli ospiti provano a reagire più con rabbia ed orgoglio che con vere e proprie idee, ma non riescono mai a tirare nonostante la creazione di qualche situazione pericolosa, anzi rischiando ancora nel finale sulle giocate di Insigne.

Highlights e Video Gol di Napoli-Crotone 4-3:

Tabellino di Napoli-Crotone 4-3

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Maksimovic 5, Manolas 5, Mario Rui 6; Ruiz 6,5, Bakayoko 6 (17′ st Elmas 6); Politano 6 (17′ st Lozano 6), Mertens 7 (28′ st Zielinski 6), Insigne 7,5; Osimhen 7 (46′ st Petagna sv). A disp.: Contini, Hysaj, Cioffi, Zedadka, Costanzo, Rrahmani. All.: Gattuso 6,5.

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 5,5, Golemic 5,5, Luperto 5 (47′ st Marrone sv); Rispoli 5 (1′ st Pereira 6), Messias 7, Zanellato 5,5 (36′ st Rojas sv), Benali 5, Molina 5,5 (47′ st Di Carmine sv); Ounas 5 (1′ st Vulic 6), Simy 7,5. A disp.: Festa, Cuomo, Magallan, Henrique, Cigarini, Riviere. All.: Cosmi 5,5.

Arbitro: Di Martino

Marcatori: 19′ Insigne (N), 22′ Osimhen (N), 25′ Simy (C), 34′ Mertens (N), 3′ st Simy (C), 14′ st Messias (C), 27′ st Di Lorenzo (N)

Ammoniti: Rispoli, Benali, Pereira, Rojas (C)

Espulsi: nessuno

Migliori Bookmakers AAMS