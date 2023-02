Video Gol Highlights Napoli-Cremonese 3-0: Sintesi 12-2-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Cremonese 3-0, 22° Giornata Serie A: segnano Kvaratskhelia, Osimhen e Elmas

Il Napoli batte facilmente la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo serale della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Continua la fuga dei partenopei con la sesta vittoria consecutiva e quota cinquantanove punti in classifica, allungando a sedici punti il vantaggio sulla seconda classificata, in attesa dell’ultima partita di domani.

Terza sconfitta consecutiva per i lombardi, ai quali non riesce un’altra volta l’impresa di un mese fa, continuando ad occupare l’ultima posizione in classifica con solo otto punti.

Sintesi di Napoli-Cremonese 3-0

Squadra assolutamente titolare per Luciano Spalletti, che schiera Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui in difesa davanti a Meret, il solito trio in mediana formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski e in attacco viene confermato Lozano con Osimhen e Kvaratskhelia.

Assenti Buonaiuto, Lochoshvili e Quagliata per Davide Ballardini, che punta su Ferrari, Chiriches e Vasquez in difesa a protezione di Carnesecchi, alza Aiwu a centrocampo con Sernicola sulle fasce e il rientrante Pickel in mediana con Benassi e Meite, mentre in attacco vengono scelti a sorpresa Afena-Gyan e Tsadjout.

E’ una partita divertente e ben giocata nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti sono compatti in fase difensiva e pressano con la giusta aggressività.

Il più pericoloso è Di Lorenzo, che impegna più volte Carnesecchi a grandi parate, mentre viene ammonito il già diffidato Vasquez.

Al 21′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Kvaratskhelia, che trova il gol del vantaggio con il suo solito destro a giro al termine di una bella azione di Lozano sulla destra.

Solo dopo aver sfiorato il raddoppio ancora con Kvaratskhelia, gli ospiti provano a reagire alzando il baricentro e facendosi vedere spesso sulla trequarti, ma conquistano solo tanti calci d’angolo che non portano a nulla di fatto, rischiando sulla conclusione di Zielinski.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Valeri, Ciofani e Castagnetti al posto di Ferrari, Tsadjout e Pickel, ma non cambia il copione della partita tranne nel ritmo, che cala drasticamente anche per qualche fallo di troppo.

Al 65′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Osimhen, che ribadisce il pallone in rete sulla sponda di Kim sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli ospiti provano a reagire con Valeri, ma è troppo poco anche perché le sostituzioni che vedono coinvolti Ghiglione, Olivera, Elmas e Acella subentrare a Vasquez, Mario Rui, Zielinski e Meite, con in mezzo il giallo a Aiwu, certificano la superiorità dei padroni di casa.

E, infatti, al 79′ minuto i padroni di casa calano il tris con un bel destro di Elmas dopo una bella triangolazione di Di Lorenzo.

C’è spazio anche per Demme, Raspadori e Ndombele al posto di Lobotka, Kvaratskhelia e Lozano.

Highlights e Video Gol di Napoli-Cremonese 3-0:

Tabellino di Napoli-Cremonese 3-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Kim 6,5, Mario Rui 6 (25′ st Olivera 6); Anguissa 6, Lobotka 6,5 (41′ st Demme sv), Zielinski 6 (25′ st Elmas 7); Lozano 6,5 (37′ st Raspadori sv), Osimhen 7, Kvaratskhelia 7,5 (37′ st Ndombele sv). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Demme, Gaetano, Politano, Zerbin, Simeone. All.: Spalletti 7.



Cremonese (5-3-2): Carnesecchi 6; Sernicola 5,5, Aiwu 5,5, Chiriches 6, Ferrari 5 (1′ st Valeri 5), Vasquez 6 (23′ st Ghiglione 5,5); Benassi 5, Pickel 5,5 (15′ st Castagnetti 5,5), Meité 5 (30′ st Acella 6); Tsadjout 5 (15′ st Ciofani 5), Afena-Gyan 5. A disp.: Sarr, Saro, Galdames. All.: Ballardini 5.



Arbitro: Massimi

Marcatori: 22′ Kvaratskhelia, 20′ st Osimhen, 34′ st Elmas

Ammoniti: Vasquez, Aiwu (C)

Espulsi: nessuno