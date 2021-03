Video Gol Highlights Napoli-Bologna 3-1: Sintesi 7-3-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Bologna 3-1, 26° Giornata Serie A: la sblocca Insigne, che festeggerà la doppietta dopo il palo di Skov Olsen, le due reti annullate a Palacio per fuorigioco e carica sul portiere, il raddoppio di Osimhen e il gol Soriano

Il Napoli batte il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche con l’anticipo nome di Stadio San Paolo, nel posticipo serale della ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i partenopei, che si rilanciano in classifica, soprattutto in vista dei tre scontri diretti consecutivi nelle prossime tre partite di campionato, contando anche il recupero, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i felsinei.

Sintesi di Napoli-Bologna 3-1

E’ una partita meravigliosa nel primo tempo, disputato su ritmi elevatissimi. Merito di entrambe le squadre, che sono lunghe tra i reparti, lasciano tantissimi spazi agli avversari, favorendo continui capovolgimenti di gioco e tanto divertimento e spettacolo.

Dopo una bellissima giocata personale di Fabian Ruiz, che però non tira al momento opportuna, gli ospiti rispondono con un tentativo impreciso al volo di Svanberg.

Al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con la precisa conclusione di destro di Insigne da fuori area, dopo il tacco di Zielinski, servito da Fabian Ruiz in una triangolazione tutta di prima.

Gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo degli avversari e sfiorano più volte il pareggio, ma il palo ferma Skov Olsen sul più bello e Ospina si supera sul colpo di testa ravvicinato dai Palacio, due clamorose occasioni intermezzate dalla grande parata di Skoruspki sul destro di Insigne.

Nel finale calano leggermente i ritmi di gioco, ma i padroni di casa si rendono pericolosi con il destro di Politano, poco cinico, e al 44′ minuto viene annullato l’ipotetico pareggio di Palacio per posizione di fuorigioco sull’assist di Soriano.

Il secondo tempo parte subito forte, visto che al 46′ minuto viene annullato la seconda serata della serata a Palacio, questa volta per carica su Ospina.

Nonostante l’atteggiamento molto offensivo, gli ospiti non riescono mai a tirare a porta e, anzi, al 63′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Osimhen, lanciato in contropiede da Zielinski.

Gli ospiti provano a reagire, si sbilanciano clamorosamente, lasciando chilometri di praterie ai padroni di casa, che in contropiede si divorano il raddoppio ancora con Osimhen, clamorosamente poco cinico davanti al portiere.

Al 73′ minuto gli ospiti provano a riaprire la partita con Soriano, su sponda di Skov Olsen, dopo il bellissimo recupero palla di Palacio su errore di Demme.

Il gol segnato sveglia gli ospiti, che prendono coraggio e ci provano ancora con il destro non di molto a lato di Dominguez.

Gol sbagliato, gol subito. Infatti, al 76′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Insigne, che ruba palla a De Silvestri e beffa Skorupski sul proprio palo, festeggiando così una bellissima doppietta.

Nel finale entrambe le squadre sfiorano il gol, ma Skorupski alza la saracinesca sul sinistro Politano e sul destro di Di Lorenzo, e Ospina fa lo stesso sulle punizione di Barrow e Orsolini.

Highlights e Video Gol di Napoli-Bologna 3-1

Tabellino di Napoli-Bologna 3-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6 (22′ Hysaj 6); Ruiz 6,5, Demme 6,5; Politano 6, Zielinski 7 (34′ st Mario Rui sv), Insigne 7,5 (34′ st Elmas sv); Mertens 5 (8′ st Osimhen 6,5). A disp.: Meret, Manolas, Maksimovic, Lobotka, Bakayoko, Cioffi, D’Agostino, Labriola. All.: Gattuso 6,5.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5, Danilo 5, Soumaoro 5,5, Mbaye 6 (31′ st Medel 6); Poli 5 (13′ st Dominguez 5,5), Svanberg 5,5 (31′ st Vignato 6,5); Skov Olsen 6,5 (31′ st Orsolini 6), Soriano 6,5, Sansone 5,5 (20′ st Barrow 5,5); Palacio 6,5. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Antov, Khailoti, Annan, Juwara, Baldursson. All.: Mihajlovic 6.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 8′ Insigne (N), 20′ st Osimhen (N), 28′ st Soriano (B), 31′ st Insigne (N)

Ammoniti: Koulibaly, Mario Rui (N)

Espulsi: nessuno

