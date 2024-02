Video Gol Highlights Monza-Verona 0-0: sintesi 11-02-2024

Video Gol e Highlights Monza-Verona 0-0: qualche emozione nel primo tempo e niente nel secondo. La sfida in Brianza è tutta qui.

Il Monza si mantiene a metà classifica con 30 punti, mentre il Verona resta terzultimo con l’Udinese a 19.

La Sintesi di Monza-Verona 0-0

E’ vivace il primo tempo: si comincia con un tiro di Swiderski da posizione defilata e terminata a lato, poi un gol annullato a Colombo per offside.

Poco prima del 20° minuto, il Monza sfiora la rete per due volte nella stessa occasione: prima Birindelli vede Montipò fermare un suo colpo di testa e sulla ribattuta è impreciso Colpani.

Lo stesso fantasista brianzolo salta un avversario in area e conclude al 23° con un gran tiro, ma sfiora soltanto il palo. Successivamente sono da annotare solo un tiro alto di Serdar e, nei minuti conclusivi, una mischia in area scaligera che né Zerbin né Mota Carvalho riescono a risolvere felicemente per i padroni di casa. La prima frazione termina qui, a reti bianche malgrado l’impegno profuso.

Meno vivace, invece, la ripresa. Poche emozioni, eccetto un rigore per i brianzoli revocato dal VAR e un tiro alto di A. Carboni da buona posizione.

Qualche ammonizioni, la girandola di cambi consueta e null’altro. La ripresa è tutta qui.

Highlights e Video Gol di Monza-Verona 0-0

Il Tabellino di Monza-Verona 0-0

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli (74′ P. Pereira), Bondo (70′ Gagliardini), Pessina, Zerbin (70′ Kyriakopoulos); Mota Carvalho (63′ V. Carboni), Colpani; Colombo (63′ Djuric). Allenatore: Palladino

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (57′ Centonze), Dawidowicz (79′ Coppola), Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Noslin (46′ Vinagre), Folorunsho, Lazovic (74′ Silva); Swiderski (57′ Bonazzoli). Allenatore: Baroni

Arbitro: Massa

Ammoniti: Centonze, Bondo e Folorunsho