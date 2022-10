Video Gol Highlights Monza-Spezia 2-0: Sintesi 9-10-2022

Video Gol e Highlights Monza-Spezia 2-0, 9° Giornata Serie A: segnano Carlos Augusto e Pablo Marì

Il Monza batte lo Spezia all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella nona giornata di Serie A.

Continua l’ottimo momento dei lombardi, che conquistano la terza vittoria consecutiva, nonché il quarto risultato utile consecutivo, portandosi a quota dieci punti in classifica.

Seconda sconfitta consecutiva per i liguri, ancora fermi a quota otto punti, che perdono anche uno scontro diretto per la salvezza.

Sintesi di Monza-Spezia 2-0

Out Marrone e Petagna per Raffaele Palladino, che conferma la squadra delle ultime due settimane con Di Gregorio a porta, Izzo, Pablo Marì e Caldirola in difesa, Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, Rovella, Sensi e Pessina in mediana e Caprari con Gytkjaer in attacco.

Non ci sono Hristov, Reca e Sala per Luca Gotti, che sceglie Ampadu in difesa con Kiwior e Nikolaou a protezione di Dragowski, con Holm e Bastoni sulle fasce e Bourabia con Kovalenko e Agudelo in mediana. In attacco gioca Gyasi con Nzola.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Meglio i padroni di casa come possesso palla e qualità, ma gli ospiti si difendono con compattezza e ordine tattico.

A Nzola risponde Ciurria prima del gol del vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al 31′ minuto con Carlos Augusto, su assist di Sensi, con un bellissimo diagonale di sinistro.

Nel finale gli ospiti provano a reagire alzando il baricentro, ma i padroni di casa sono bravi a gestire i ritmi e il risultato addormentando il gioco e rendendosi pericolosi ancora con Carlos Augusto tra i gialli comminati a Sensi e Nzola.

Il secondo tempo è molto maschio e pieno di falli, come dimostrano le ammonizioni di Izzo e Nikolaou ed entrano anche Barberis, Motta, Ekdal e Maldini al posto di Caprari, Sensi, Agudelo e Kovalenko.

Al 63′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Pablo Marì sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto proprio dal neo entrato Barberis.

Gli ospiti provano a diventare più offensivi inserendo Verde e Amian per Holm e Nikolaou, cambiando modulo e passando, di fatto, ad un 4-2-3-1 con Gyasi e Verde sulle fasce e Maldini alle spalle di Nzola.

Dopo una bellissima giocata personale di Maldini entrano Ranocchia, anche ammonito nel finale, Ellertsson, Birindelli e D’Alessandro per Rovella, Bourabia, Ciurria e Gytkjaer, ma è Ekdal a divorarsi una clamorosa rete tutto solo davanti al portiere.

Highlights e Video Gol di Monza-Spezia 2-0:

Tabellino di Monza-Spezia 2-0

Marcatori: 32’ pt Carlos Augusto, 18’ st Marì

Assist: 32’ pt Pessina, 18’ st Barberis

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria (dal 29’ st Birindelli), Rovella (dal 39’ st Ranocchia), Sensi (dal 11’ st Mota), Carlos Augusto; Pessina, Caprari (dal 11’ st Barberis); Gytkjaer (dal 30’ st D’Alessandro). All. Palladino.

Spezia (3-4-2-1): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou (dal 23’ st Verde); Holm (dal 23’ st Amian), Bourabia (dal 35’ st Ellertsson), Kovalenko (dal 14’ st Maldini), Bastoni; Agudelo (14’ st Ekdal) , Gyazi; Nzola. All. Gotti.

Ammoniti: Sensi (M), Nzola (S), Izzo (M), Nikolaou (S).

Arbitro: Daniele Perenzoni (della sezione di Rovereto)